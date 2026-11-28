RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Palestino, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Audax Italiano vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Hubo menos de tres goles en ocho de los últimos nueve partidos de Audax y en las cuatro presentaciones recientes de Palestino. Además, ocurrió en sus últimos cuatro clásicos. 1xBet 1.96 Pronóstico Total de saques de esquina de Audax Italiano: Menos de 4.5 Audax promedia apenas 4,07 córners por partido como local, el tercer registro más bajo del torneo. Además, ejecutó menos de cinco en ocho de sus 14 presentaciones. 1xBet 2.03 Pronóstico Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 El Tano igualó 16 de sus 28 segundos tiempos y es el equipo con menos goles en esa etapa, con apenas 11 conquistas en el campeonato. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Audax Italiano y Palestino protagonizarán una nueva edición del Clásico de Colonias este domingo 29 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de la fecha 29 de la Liga de Primera.

Esta penúltima jornada tendrá cinco partidos en simultáneo que podrían definir la lucha por la permanencia. Los Itálicos suman cinco encuentros sin ganar en el torneo y están decimoterceros, con 30 puntos, pero necesitan una victoria para asegurar una temporada más en la máxima categoría del fútbol chileno. Los Árabes, por su parte, acumulan seis partidos sin triunfos en la competencia y marchan novenos, con 38 unidades, aunque todavía tienen chances de luchar por los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Audax Italiano vs Palestino, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

El Clásico de Colonias promete mucha tensión

En ocho de los últimos nueve partidos de Audax Italiano, entre la Liga de Primera y la Copa Chile, se registraron menos de tres goles.

En las cuatro presentaciones más recientes de Palestino, se marcaron dos tantos o menos.

Por si fuera poco, los últimos cuatro clásicos entre ambos por la liga chilena también terminaron con menos de tres goles.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.96 en 1xbet

El Tano no aumento su producción de córners

Con 4,07, los Itálicos registran el tercer promedio más bajo de córners a favor por partido como locales en el Campeonato Nacional. De hecho, en ocho de sus 14 localías, ejecutaron menos de cinco tiros desde la esquina.

Total de saques de esquina de Audax Italiano: Menos de 4.5 – 2.03 en 1xbet

Los Itálicos han tenido problemas en el complemento

El Tano es el equipo que más empates registra en los segundos 45 minutos: igualó 16 de sus 28 segundas partes. Esta estadística está acompañada de su poca efectividad frente al arco rival tras el descanso: es el conjunto con menos tantos convertidos en el complemento, con apenas 11 conquistas.

Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Audax Italiano vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1XBET Audax Italiano 2.22 1XBET Empate 3.30 1XBET Palestino 2.86 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Audax Italiano vs Palestino: últimos partidos