RedGol trae los mejores pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Universidad de Chile, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Concepción vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Sí La tendencia apunta a un cierre con emociones: hubo goles después del minuto 75 en cuatro de los últimos cinco partidos del Conce y seis de los ocho recientes de la U. 1xBet 1.98 Pronóstico Ambos equipos anotarán: No En nueve de las últimas 11 localías del Conce no marcaron ambos equipos, una tendencia que también se repitió en los cinco encuentros recientes de la U como visitante. 1xBet 1.97 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 El Conce registró menos de tres goles en sus últimos siete partidos como local, mientras que la U también tuvo dos tantos o menos en sus cuatro visitas más recientes. 1xBet 1.88 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile visitará a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo este domingo 29 de noviembre, desde las 18:00 horas, con el objetivo de sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La U ganó sus últimos dos compromisos y, tras la caída de Universidad Católica ante Colo Colo, le sacó cinco puntos de ventaja en la pelea por el segundo lugar. Con una victoria asegurará el Chile 2, e incluso un empate le permitiría prácticamente conseguirlo, ya que cuenta con una diferencia de 10 goles a favor en comparación con su perseguidor. Los Lilas, en tanto, también se juegan tres puntos vitales en la lucha por los cupos continentales. Están octavos, con 39 unidades, a un punto de los equipos que ocupan puestos de clasificación.

En la antesala del encuentro, nuestro analista te trae los tres mejores pronósticos de Deportes Concepción vs Universidad de Chile, para que consideres antes de realizar tus apuestas.

Deportes Concepción y Universidad de Chile dejan emociones para el final

En cuatro de los últimos cinco partidos de Deportes Concepción en el torneo, se registró al menos un gol después del minuto 75.

En seis de los últimos ocho encuentros de Universidad de Chile por la Liga de Primera también hubo tantos en ese tramo del partido.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.98 en 1xbet

No anotan los dos, la estadística que se repite para Lilas y Azules

En cuatro de los últimos cinco compromisos de los Lilas como locales, no anotaron ambos equipos. De hecho, esta tendencia se cumplió en nueve de sus 11 presentaciones más recientes en casa.

Los Azules también registran una estadística marcada en este aspecto: en sus cinco actuaciones más recientes como visitantes, tampoco marcaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.97 en 1xbet

Escasas anotaciones entre localías y visitas

En los últimos siete encuentros del León de Collao de local, entre liga y copa, se registraron menos de tres goles.

También hubo dos goles o menos en los últimos cuatro cotejos del Romántico Viajero fuera de su casa.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.88 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Concepción vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes Concepción 4.06 1xBet Empate 3.50 1xBet Universidad de Chile 1.77 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

¿Será una tarde de festejos o predominará la cautela? Descubre qué significa y cómo funciona el over/under en las apuestas, para poder pronosticar si un encuentro tendrá más o menos goles de una línea determinada.

Historial de Deportes Concepción vs Universidad de Chile: últimos partidos