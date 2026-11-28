RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Huachipato, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad Católica vs Huachipato Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: No La tendencia respalda esta apuesta: ninguno marcó en ambos arcos en los últimos tres partidos de la UC ni en siete de los ocho recientes de Huachipato. Además, ocurrió en cinco de sus últimos seis duelos. 1xBet 2.09 Pronóstico Total de goles de Universidad Católica en el minuto 30: Más de 0.5 La UC marcó en el primer tiempo en sus cuatro localías más recientes y lidera el torneo con 29 tantos en esa etapa. Huachipato recibió 20 goles antes del descanso. 1xBet 2.12 Pronóstico Total de goles de Huachipato en la segunda mitad: Menos de 0.5 Huachipato apenas anotó cinco goles en 13 segundos tiempos como visitante. En contraste, la UC recibió solo 17 tantos después del descanso en 28 partidos. 1xBet 1.62 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad Católica se medirá con Huachipato este domingo 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Claro Arena, en el marco de la fecha 29 de la Liga de Primera.

Los Cruzados vienen de caer por 3-0 ante Colo Colo y deben ganar sí o sí, además de esperar que Universidad de Chile pierda ante Deportes Concepción, para seguir con chances de quedarse con el Chile 2. El elenco acerero, por su parte, también está obligado a conseguir una victoria para mantener alguna posibilidad de clasificar a la Sudamericana, aunque hay otros seis equipos que luchan por esos tres cupos.

En la previa del partido, nuestro experto te muestra los mejores pronósticos de Universidad Católica vs Huachipato, para que contemples antes de hacer tus apuestas.

U. Católica y Huachipato no han cumplido con el “ambos anotan”

En los últimos tres partidos de Universidad Católica, no anotaron ambos equipos. La tendencia es aún más marcada en Huachipato, ya que en siete de sus últimos ocho compromisos tampoco marcaron los dos conjuntos.

Además, en cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambos, no hubo goles de los dos equipos.

Ambos equipos anotarán: No – 2.09 en 1xbet

Los Cruzados pueden marcar la diferencia antes del descanso

En sus cuatro localías más recientes, la UC anotó al menos un gol en la primera parte. Es el elenco con más conquistas en los primeros tiempos, con 29 gritos.

Los Acereros encajaron antes de que se cumplan los 30 minutos en su salida más reciente de casa. Están entre los seis equipos que más goles recibieron en la primera etapa, con 20.

Total de goles de Universidad Católica en el minuto 30: Más de 0.5 – 2.12 en 1xbet

El segundo tiempo también favorece a la UC

El cuadro negriazul registra la cuarta peor ofensiva en los segundos tiempos como visitante, con apenas cinco tantos anotados en 13 presentaciones.

Los Cruzados, por su parte, tienen la tercera valla menos vencida después del descanso, con 17 goles recibidos en 28 partidos.

Total de goles de Huachipato en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.62 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad Católica vs Huachipato Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad Católica 1.41 1xBet Empate 4.40 1xBet Huachipato 6.11 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Universidad Católica vs Huachipato: últimos partidos