Pronósticos: Universidad Católica vs Huachipato
Universidad Católica se medirá con Huachipato este domingo 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Claro Arena, en el marco de la fecha 29 de la Liga de Primera.
Los Cruzados vienen de caer por 3-0 ante Colo Colo y deben ganar sí o sí, además de esperar que Universidad de Chile pierda ante Deportes Concepción, para seguir con chances de quedarse con el Chile 2. El elenco acerero, por su parte, también está obligado a conseguir una victoria para mantener alguna posibilidad de clasificar a la Sudamericana, aunque hay otros seis equipos que luchan por esos tres cupos.
En la previa del partido, nuestro experto te muestra los mejores pronósticos de Universidad Católica vs Huachipato, para que contemples antes de hacer tus apuestas.
U. Católica y Huachipato no han cumplido con el “ambos anotan”
En los últimos tres partidos de Universidad Católica, no anotaron ambos equipos. La tendencia es aún más marcada en Huachipato, ya que en siete de sus últimos ocho compromisos tampoco marcaron los dos conjuntos.
Además, en cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambos, no hubo goles de los dos equipos.
Ambos equipos anotarán: No – 2.09 en 1xbet
Los Cruzados pueden marcar la diferencia antes del descanso
En sus cuatro localías más recientes, la UC anotó al menos un gol en la primera parte. Es el elenco con más conquistas en los primeros tiempos, con 29 gritos.
Los Acereros encajaron antes de que se cumplan los 30 minutos en su salida más reciente de casa. Están entre los seis equipos que más goles recibieron en la primera etapa, con 20.
Total de goles de Universidad Católica en el minuto 30: Más de 0.5 – 2.12 en 1xbet
El segundo tiempo también favorece a la UC
El cuadro negriazul registra la cuarta peor ofensiva en los segundos tiempos como visitante, con apenas cinco tantos anotados en 13 presentaciones.
Los Cruzados, por su parte, tienen la tercera valla menos vencida después del descanso, con 17 goles recibidos en 28 partidos.
Total de goles de Huachipato en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.62 en 1xbet
Cuotas: Universidad Católica vs Huachipato
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Historial de Universidad Católica vs Huachipato: últimos partidos
- Huachipato 0-3 Universidad Católica (Campeonato Nacional 2026)
- Huachipato 2-4 Universidad Católica (Supercopa 2026)
- Huachipato 0-0 Universidad Católica (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad Católica 1-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad Católica 4-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2024)