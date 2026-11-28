Los mejores pronósticos de RC Deportivo vs Barcelona, por LaLiga. Cuotas, análisis y apuestas para este partido en el estadio Riazor.

Los pronósticos de RC Deportivo A Coruña vs FC Barcelona anticipan un duelo vibrante por la jornada 14 de LaLiga. El equipo culé busca consolidar su liderato en un estadio siempre complicado.

Este esperado encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Municipal de Riazor a las 12:15 horas (hora de Chile). Los catalanes llegan imparables como visitantes, prometiendo un espectáculo ofensivo.

Nuestros picks Pronósticos: RC Deportivo vs Barcelona Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Barcelona Los catalanes ganaron 12 de sus primeros 13 encuentros ligueros. Pese a la fortaleza del Dépor en Riazor, la jerarquía y profundidad de plantilla del líder respaldan el triunfo visitante. 1xbet 1.22 Pronóstico Resultado del partido: Barcelona + Ambos equipos anotarán: Si El planteamiento ofensivo de Flick genera numerosas ocasiones, pero también concede espacios. El Dépor suele marcar en Riazor y ocho de los 13 partidos ligueros del Barça registraron goles de ambos equipos con victoria culé. 1xbet 2.05 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de RC Deportivo vs Barcelona

El Dépor ha marcado en cinco de sus seis partidos como local, sumando ocho goles en Riazor.

ha marcado en cinco de sus seis partidos como local, sumando ocho goles en Riazor. Los blaugranas han ganado sus seis encuentros como visitantes en LaLiga , anotando 24 tantos.

, anotando 24 tantos. Ocho de los 13 partidos del Barcelona en esta temporada de liga terminaron con victoria culé y goles de ambos equipos.

Raphinha es el máximo artillero del certamen con 15 goles en 13 jornadas.

Cuotas 1X2 Cuotas: RC Deportivo vs Barcelona Cuotas ofrecidas por 1XBET RC Deportivo 11.00 1XBET Empate 6.00 1XBET Barcelona 1.22 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: RC Deportivo vs Barcelona

El Deportivo de A Coruña regresa a Riazor tras un duro tropiezo por 3-1 ante Alavés. Los dirigidos por Antonio Hidalgo marchan en la 12ª posición con 15 puntos, mostrando una faceta competitiva en casa, donde han sumado nueve unidades. Su defensa afrontará un reto mayúsculo ante la artillería visitante.

Por su parte, el FC Barcelona lidera LaLiga con 36 puntos y llega con una racha de cinco victorias consecutivas. El equipo de Hansi Flick promedia 4.00 goles por partido fuera de casa, desplegando un fútbol asfixiante y ofensivo, aunque su esquema de presión alta les ha costado recibir goles en contragolpes.

Nuestra apuesta segura: Gana el FC Barcelona

Los catalanes han ganado 12 de sus 13 encuentros ligueros, mostrando un dominio absoluto ante rivales de menor envergadura. Aunque el Dépor se hace fuerte en casa, la diferencia de jerarquía y profundidad de plantilla inclina la balanza a favor del líder. Es una cuota baja, pero ideal para combinar considerando el poderío ofensivo visitante.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.22 en 1xbet

Apuesta de valor: Barcelona gana y ambos equipos anotan

El esquema ultradefensivo y de líneas adelantadas de Flick genera muchas ocasiones, pero también deja espacios atrás. El cuadro local ha anotado en casi todos sus duelos en Riazor. Esta cuota ofrece un excelente retorno, respaldada por la tendencia de que en ocho de los 13 partidos del Barça se ha dado este escenario.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Barcelona + Ambos equipos anotarán: Si – 2.05 en 1xbet

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Alineaciones probables en RC Deportivo vs Barcelona

RC Deportivo: Roman, Quagliata, Gimenez, Loureiro, Altimira, Amatucci, Casado, Hernandez, Soriano Carreno, Cruz, Aubameyang.

Roman, Quagliata, Gimenez, Loureiro, Altimira, Amatucci, Casado, Hernandez, Soriano Carreno, Cruz, Aubameyang. Barcelona: Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Garcia, Pedri, Bernal, Gordon, Olmo, Yamal, Raphinha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de RC Deportivo vs Barcelona

¿Quién es el favorito en el pronóstico de RC Deportivo vs Barcelona?

El Barcelona es el claro favorito gracias a su liderato y su racha de cinco victorias consecutivas, con un 83% de probabilidad de triunfo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se jugará en el Estadio de Riazor a las 12:15 horas (hora de Chile) y podrá seguirse por las señales de cable habituales y plataformas de streaming deportivo.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es la victoria del Barcelona con goles de ambos equipos, pagando 2.05, ideal por el estilo de juego de la visita.

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