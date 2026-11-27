RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Deportes Limache, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Coquimbo Unido Coquimbo Unido acumula seis partidos sin perder y apenas sufrió una derrota en sus últimos 10 encuentros. En cambio, Limache llega tras dos caídas consecutivas y perdió siete de sus 14 visitas ligueras. 1xBet 1.77 Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 Coquimbo marcó durante los primeros 30 minutos en tres de sus últimos cinco partidos ligueros. Limache presenta una tendencia aún mayor: lo hizo en sus cinco encuentros recientes. 1xBet 1.62 Pronóstico Anotará un gol: Luis Riveros Riveros convirtió seis goles en sus últimos siete partidos entre todas las competencias. Además, fue el máximo artillero de la Copa de la Liga, con cinco conquistas, incluido un doblete en la final. 1xBet 2.27 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Coquimbo Unido y Deportes Limache serán los encargados de inaugurar la penúltima jornada de la Liga de Primera 2026, cuando se enfrenten este sábado 28 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

El Pirata viene de eliminar a Unión La Calera en la Copa Chile, asegurando su clasificación a las semifinales. Además, ya tiene garantizado su lugar en la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa de la Liga, con un contundente 3-0 sobre O’Higgins. En el torneo local, ocupa el cuarto puesto con 41 puntos. El Tomate Mecánico se ubica justo por debajo, en la quinta posición con 40 unidades. Pese a haber caído en sus últimas dos presentaciones, se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana: con un triunfo, quedará prácticamente clasificado.

En la previa de este partido, nuestro analista te brinda los tres mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Deportes Limache, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Coquimbo Unido llega mejor que Limache

Coquimbo Unido acumula seis partidos sin derrotas, con cinco triunfos y un empate. Además, es semifinalista de la Copa Chile y se consagró campeón de la Copa de la Liga. Registra apenas una caída en sus últimos 10 encuentros.

Deportes Limache, por su parte, suma dos derrotas consecutivas y perdió la mitad de sus compromisos como visitante en la liga: siete de 14.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – 1.77 en 1xbet

Una tendencia temprana acompaña la previa entre el Pirata y el Tomate

En tres de los últimos cinco encuentros de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, se marcó al menos un gol durante los primeros 30 minutos.

En el caso del Tomate Mecánico, la tendencia es aún más marcada: en sus cinco partidos más recientes por la liga y en siete de sus últimos ocho, hubo al menos un tanto en el lapso mencionado.

Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.62 en 1xbet

Luis Riveros lidera el ataque aurinegro

Luis Riveros atraviesa un gran momento en la delantera del Aurinegro: marcó tres goles en sus últimas cuatro apariciones en el torneo. Además, suma seis conquistas en sus siete encuentros más recientes entre todas las competencias.

También fue el máximo goleador de la Copa de la Liga, con cinco tantos, dos de ellos convertidos en la gran final ante O’Higgins.

Anotará un gol: Luis Riveros – 2.27 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por 1xBet Coquimbo Unido 1.77 1xBet Empate 3.65 1xBet Deportes Limache 3.77 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Coquimbo Unido vs Deportes Limache: últimos partidos