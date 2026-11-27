RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Palmeiras vs Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Palmeiras vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 Palmeiras y Estudiantes no registraron goles durante los primeros 30 minutos en cuatro de sus seis partidos de eliminación directa en esta edición de la Copa Libertadores. 1xBet 1.65 Pronóstico Tiros entre los tres palos de Estudiantes: Más de 3.5 Estudiantes promedia 4,9 tiros a puerta por partido en la Libertadores. Además, Palmeiras recibió más de tres disparos entre los tres palos en cuatro de sus últimos cinco encuentros. 1xBet 2.10 Pronóstico Total de goles en cada mitad: Menos de 1.5 – Sí Palmeiras registró menos de dos goles en cada mitad en siete de sus 12 partidos de Libertadores. Estudiantes repitió esta tendencia en 10 de sus 12 presentaciones. 1xBet 1.76 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 28 de noviembre, a las 17:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2026, reeditando la serie definitoria de la edición de 1968, en la que se coronó el equipo argentino.

El Verdão atraviesa un momento turbulento en la etapa más decisiva de la temporada: quedó eliminado de la Copa de Brasil en las semifinales ante Vasco da Gama y acumula tres presentaciones sin triunfos en el Brasileirão, una racha que le permitió a Flamengo quedarse con el título. El Pincha dio la sorpresa de la competencia al eliminar al Mengao, no clasificó a los playoffs del Torneo Clausura y viene de consagrarse campeón de la Supercopa de Campeones frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Palmeiras vs Estudiantes, para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Sin goles en la primera media hora de la final

En cuatro de los seis encuentros de Palmeiras en la fase de eliminación de la Copa Libertadores, no hubo goles en la primera media hora.

Misma tendencia para Estudiantes de La Plata: en cuatro de sus seis choques en la competencia tras la fase de grupos, no se registraron tantos en los primeros 30 minutos.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.65 en 1xbet

La cuota para los intentos al arco del Pincha

El Pincha llega como el séptimo equipo con mayor promedio de tiros a puerta por partido, con 4,9.

En cuatro de sus cinco recientes compromisos, el Verdão recibió más de tres disparos al arco.

Tiros entre los tres palos de Estudiantes: Más de 3.5 – 2.10 en 1xbet

Las partes no alcanzan los dos goles

En siete de los 12 compromisos del conjunto brasileño en el torneo, hubo menos de dos goles en cada mitad.

En 10 de los 12 desafíos de los argentinos, también se contabilizaron menos de dos anotaciones en cada una de las etapas.

Total de goles en cada mitad: Menos de 1.5 – Si – 1.76 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Palmeiras vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por 1xBet Palmeiras 2.07 1xBet Empate 3.18 1xBet Estudiantes 4.07 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Antes del inicio del juego, puede serte útil revisar la guía de apuestas de la Copa Libertadores, con los principales mercados y cuotas de la competencia.

Historial de Palmeiras vs Estudiantes: últimos partidos