La Copa Libertadores 2026 conocerá a su campeón este fin de semana. Palmeiras y Estudiantes de La Plata, se enfrentarán por el trofeo más importante del continente.
Pero no será el único premio: Argentina y Brasil llegan igualados con 25 títulos y el ganador permitirá que su país quede como máximo campeón histórico del torneo.
Palmeiras y Estudiantes disputarán la final de la Copa Libertadores 2026.
¿A qué hora juegan Palmeiras y Estudiantes la final y dónde ver?
La definición de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, será este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas de Chile, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
La gran final será transmitida EN VIVO por televisión abierta Chilevisión, a través de ESPN Premium y de manera online en Disney+ Premium, por streaming.
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¿Cómo llega Palmeiras y Estudiantes a la final de Copa Libertadores?
Palmeiras buscará conquistar su cuarta corona continental, luego de sus títulos de 1999, 2020 y 2021. El Verdao consiguió su clasificación tras eliminar a Fluminense en definición a penales.
Por su parte, Estudiantes de La Plata llega a la final después de superar a Flamengo también desde los doce pasos, en el Maracaná. El conjunto argentino buscará sumar un nuevo título a su historia internacional.
En resumen…
- Palmeiras y Estudiantes jugarán la final de la Copa Libertadores el sábado 28 de noviembre.
- El partido se disputará a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Centenario.
- Chilevisión, ESPN Premium y Disney+ Premium transmitirán en vivo la definición del título continental.