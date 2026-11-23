Argentina y Brasil llegan igualados con 25 títulos y buscarán quedar como el máximo campeón de la Libertadores.

La Copa Libertadores 2026 conocerá a su campeón este fin de semana. Palmeiras y Estudiantes de La Plata, se enfrentarán por el trofeo más importante del continente.

Pero no será el único premio: Argentina y Brasil llegan igualados con 25 títulos y el ganador permitirá que su país quede como máximo campeón histórico del torneo.

Palmeiras y Estudiantes disputarán la final de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Palmeiras y Estudiantes la final y dónde ver?

La definición de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, será este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas de Chile, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La gran final será transmitida EN VIVO por televisión abierta Chilevisión, a través de ESPN Premium y de manera online en Disney+ Premium, por streaming.

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¿Cómo llega Palmeiras y Estudiantes a la final de Copa Libertadores?

Palmeiras buscará conquistar su cuarta corona continental, luego de sus títulos de 1999, 2020 y 2021. El Verdao consiguió su clasificación tras eliminar a Fluminense en definición a penales.

Por su parte, Estudiantes de La Plata llega a la final después de superar a Flamengo también desde los doce pasos, en el Maracaná. El conjunto argentino buscará sumar un nuevo título a su historia internacional.

En resumen…