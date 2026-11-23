Julio Rodríguez atendió el llamado de RedGol para desmenuzar la actuación del portero caboverdiano en el contundente triunfo albo sobre los Cruzados. Eligió una sorpresiva atajada como la mejor y afirmó que "se ganó" la extensión del vínculo.

Vozinha dejó varias intervenciones destacadas en el triunfo contundente de Colo Colo ante Universidad Católica. Como un achique espectacular que hizo a una arremetida de Fernando Zampedri. O el buen remate lejano del colombiano Jhojan Valencia que mandó al tiro de esquina.

También hizo una segura respuesta a un cabezazo dentro del área de Juan Ignacio Díaz. O ese remate de chilena que el Toro Zampedri intentó en el segundo tiempo. Y que Vozinha tapó como si hiciera un bloqueo de vóleibol para luego embolsar la pelota.

Ninguna de esas intervenciones fue la favorita de Julio Rodríguez, icónico preparador de arqueros chileno, quien le contestó una llamada a RedGol para analizar el desempeño del experimentado golero de 40 años. “Vozinha estuvo muy concentrado, mucho más preciso y seguro”, manifestó Hulk.

Vozinha pudo dejar invicto su arco ante la Católica. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Tuvo unas contenciones muy difíciles. Creo que fue una de las figuras del partido. Tuvo varias ocasiones: una que envió al tiro de esquina que fue muy buena”, apuntó el mentor de Claudio Bravo. Se refería al disparo de Valencia que mandó al córner con sus dos manos casi por sobre el travesaño.

Pero ninguna de esas atajadas que describió le ganó a una que pasó inadvertida para varios. No para él. “Anticipó un centro atrás también, fue la que más me gustó. Si esa pelota pasaba era gol. Anduvo muy bien”, manifestó Rodríguez. Aludió a un envío de Cristián Cuevas para encontrar a Clemente Montes que Vozinha solucionó con una estirada.

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Julio Rodríguez halaga a Vozinha por su partido vs Católica y sostiene que se ganó renovar en Colo Colo

Vozinha dejó en 0 el arco de Colo Colo ante Universidad Católica y para Julio Rodríguez, el progreso es notorio. “Hizo atajadas importantes. Es un arquero que ataja mucho y lo está haciendo mejor. Estuvo muy seguro en el juego aéreo”, describió Hulk.

Vozinha en una de las salidas rápidas ante Católica. (Felipe Zanca/Photosport).

“Fue un gran aporte en lo ofensivo con sus salidas rápidas. Eso permitió que Colo Colo creara ocasiones de gol”, destacó también Rodríguez. En al menos tres de esas reanudaciones, el africano hizo un saque poco ortodoxo que terminaba literalmente con un guatazo directo al césped del estadio Monumental.

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¿Se ganó la renovación de contrato?

Yo diría que sí. Cada vez rinde mejor, hay algunas cosas de comunicación con sus compañeros que pueden ser corregidas. Pero ha tenido harto mérito para seguir en Colo Colo con este rendimiento, que está bastante bueno.

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