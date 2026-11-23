El King habló luego de la victoria de Colo Colo ante Universidad Católica e indicó que incluso puede retirarse del fútbol.

Colo Colo celebró su estrella número 35 con una gran victoria junto a su público, ya que venció con claridad por 3-0 a Universidad Católica en el estadio Monumental.

Luego de la victoria de los albos habló Arturo Vidal, quien no jugó por problemas físicos, y se refirió al tema de siempre: su continuidad en el Cacique para la temporada 2027.

“Tengo muchos proyectos por delante, ya estoy en Chile y sé que me queda poco (de carrera), entonces tengo hartos proyectos por delante y no me preocupa si juego un año más o si paro a fin de año. Estoy muy tranquilo y preparado”, dijo el King.

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Vidal dice que quiere seguir en Colo Colo, pero se abre al retiro

Arturo Vidal siguió con sus comentarios, con olor a despedida: “hay muchos que quieren jugar conmigo. Gracias a Dios hice una carrera maravillosa, estoy feliz aquí en Colo Colo y como te digo, quiero disfrutar de aquí hasta el último partido con Colo Colo y después veremos bien qué es lo que quiero hacer“.

Sin embargo, el ex Juventus matizó en sus dichos y señaló que su idea inicial es jugar una temporada más con el equipo de sus amores y reconoció que está en conversaciones con Aníbal Mosa.

Arturo Vidal le pasa la pelota a Aníbal Mosa por su renovación. Foto: Andres Pina/Photosport

“Ustedes saben que estoy tranquilo, yo se los dije que voy a jugar un año más. Voy a seguir esperando que termine aquí los partidos con Colo Colo, y espero que sea con otra copa más, y lo que venga para mí, todo va a ser bueno”, expresó.

Sobre Mosa tuvo palabras: “¿ya habló ya? ¿Habló de nuevo? (ríe) Él sabe po’, si él sabe, si él es el que tiene que dar el pie“.

Por ahora, Arturo Vidal no ha renovado su contrato y Blanco y Negro se concentra en definir su situación, tras extender el vínculo con el entrenador Fernando Ortiz para el 2027.

En síntesis

Colo Colo ganó su estrella 35 tras vencer 3-0 a Universidad Católica en el Monumental.

tras vencer 3-0 a Universidad Católica en el Monumental. Arturo Vidal no ha renovado contrato para 2027 y negocia su continuidad con Aníbal Mosa.

para 2027 y negocia su continuidad con Aníbal Mosa. Blanco y Negro extendió el vínculo del entrenador Fernando Ortiz para la temporada 2027.

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