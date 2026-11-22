Colo Colo venció con mucha claridad a Universidad Católica en el Estadio Monumental. Además del mal resultado, la visita se llevó otro mal momento fuera de la cancha.

Los Cruzados tuvieron una actuación para el olvido en Macul y poco pudieron hacer ante el campeón del fútbol chileno. Maximiliano Romero, en tres oportunidades, le dio la aplastante victoria de 3-0 a los Albos en este nuevo clásico.

La molestia de U. Católica

Luego del partido, quien tomó la palabra fue Matías Claro, presidente de Cruzados. El dirigente lamentó lo sucedido ante Colo Colo, indicó que a Universidad Católica le costó reaccionar tras la apertura de Maximiliano Romero, el cual en primera instancia había sido anulado por fuera de juego.

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“Hasta el primer gol de Colo Colo estábamos compitiendo bien y ese gol medio extraño que sucedió, ahí nos costó recuperar. Bueno, una pena. Además, todo ha sido muy raro hoy día aquí en el estadio, pero bueno“, comenzó diciendo Claro a Frecuencia Cruzada. Al ser consultado por qué fue lo extraño en Macul, denunció dos incómodas situaciones de parte de los Albos.

“Nos cortaron un palco de los que teníamos de reciprocidad con Colo Colo. Ahora el camarín no tuvo agua para que los jugadores no se ducharan. Ha sido bien extraño, pero bueno ahora hay que seguir poniendo la fuerza para jugar los partidos que quedan y poder prepararnos bien para lograr esa clasificación a Copa Libertadores“, señaló el mandamás de Universidad Católica.

Para Matías Claro, lo vivido en Pedrero no corresponde de parte de un equipo de la envergadura de Colo Colo. Si bien se habló de que la falta de agua pudo ser por un problema técnico, el presidente de Cruzados avisó que nadie del club local les dijo nada.

“No tenía agua y no tenemos ninguna explicación. Algo con unas bombas, la verdad yo no lo entiendo. Creo que estamos en un club de primer nivel de Chile y no tener agua es una cosa de antes. No sé, pregúntenle a ellos mejor. Entiendo que se cortó para el entretiempo y el final…”, cerró Matías Claro.