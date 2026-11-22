Uno de los futbolistas que no tiene muchos minutos en el Bulla, partirá a la Serie A al finalizar el año.

Universidad de Chile podría perder a un futbolista para la próxima temporada. Uno de los que no ha tenido mucha continuidad con Fernando Gago, se iría a Italia.

El Romántico Viajero consiguió un importante triunfo frente a O’Higgins en la última fecha. El encuentro fue muy complejo, ya que sufrieron la expulsión de Igor Lichnovsky. Sin embargo, una genialidad de Eduardo Vargas le dio los 3 puntos al Bulla.

El jugador de la U que se irá a Italia

Con la roja de Lichnovsky, Fernando Gago estará obligado a mirar hacia la banca de Universidad de Chile. Ahí hay un defensa que no ha usado mucho y que es muy probable que no siga en el 2027, pero que ahora podría tener su última oportunidad en los Azules.

Se trata de Bianneider Tamayo. El venezolano no ha sido muy considerado por Gago, pero ante la expulsión de Igor, podría saltar a la cancha en este tramo final del torneo. De todos modos, sería una de sus últimas actuaciones, ya que su futuro estaría en Europa.

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Según informa el periodista Mario Alberto Sánchez, Tamayo está a detalles de ser traspasado a un equipo de la Serie A de Italia. Si bien no especificó a qué club, afirmó que las negociaciones están avanzadas, por lo que solo es cosa de tiempo para que se confirme.

“La idea es que en enero el venezolano se vaya cedido a un club belga hasta final de temporada y luego sí se incorporaría al club italiano“, detalló el experto en fichajes. De esta manera, el defensa de 21 años daría el mayor salto de su carrera, pese a no consolidarse del todo en el CDA.

Tamayo vive sus últimos días en U. de Chile: Photosport

En la actual temporada Bianneider Tamayo solo ha jugado 18 partidos en Universidad de Chile, con 1 gol y 1 asistencia. De todos modos, habría logrado convencer a un equipo europeo de contar con sus servicios. A los Azules les entrará dinero fresco por el traspaso de un jugador que no era prioridad para Fernando Gago.