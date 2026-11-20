Este 20 de noviembre Eduardo Vargas celebra sus 37 años de vida. En su regreso a Universidad de Chile ha demostrado que la edad es solo un número y Fernando Gago destacó su buen momento.

Turboman regresó al Romántico Viajero durante esta temporada. Si bien en un inicio algunos miraban de reojo este fichaje, con goles silenció cualquier duda que existía. Hoy es el mayor anotador del equipo y los más osados hasta lo piden de regreso a la selección chilena.

El renacer de Eduardo Vargas

Universidad de Chile festeja los 37 años de Eduardo Vargas. El formado en Cobreloa es un ídolo con todas sus letras en el club, siendo la figura de la Copa Sudamericana 2011. Su rendimiento actual ha agigantado su leyenda. Fernando Gago explicó el motivo de su gran presente.

“Hay muchos factores y pasa por cuestión de crecimiento de estilo de vida que afronta. Eduardo está en gran momento, eso se lleva al campo de juego y es importante que disfrute porque es un momento muy lindo de su carrera“, indicó Pintita.

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El ataque del Bulla comienza con Eduardo Vargas. En los últimos encuentros es Octavio Rivero quien lo ha acompañado en ataque, aunque Gago aseguró que no se casa con nadie y que no necesariamente será el uruguayo quien sea siempre el socio de Turboman.

“Creíamos que era el momento para jugar así, no quiere decir que van a jugar siempre juntos. Hay montón de partidos donde la característica lleva a jugar de una manera o otra“, cerró Gago.

Eduardo Vargas ha convertido 17 goles en 2026. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrentará a O’Higgins este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. El Romántico Viajero lucha por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores y necesita una victoria en la sexta región.