El técnico de los azules aseguró que todavía era jugador y no le corresponde hablar de lo que viene para el próximo año.

La nueva dirigencia de Universidad de Chile, liderada por el presidente de Azul Azul Eduardo Álamos, tomo la determinación de nombrar a Marcelo Díaz como parte de la gerencia técnica a contar de 2027.

Con esto, el Chelo comenzará a trabajar a la par de Manuel Mayo, además de tener un rol dentro de las juveniles en apoyo a los jóvenes talentos del club bullanguero.

Pero todavía quedaba por tener la reacción del técnico Fernando Gago, quien cortó de plano una pregunta por el nuevo rol del capitán, lo que sorprendió a todos en conferencia.

“Todavía es jugador, no me corresponde hablar de otras cosas, lo que pase el otro año no me corresponde”, destacó de inmediato el argentino, cortando las ganas de profundizar.

Marcelo Díaz será parte de la gerencia técnica de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Detalles del nuevo rol que tendrá Marcelo Díaz en U de Chile: ¿Aprobará los refuerzos?

Gago todavía no retira al Chelo Díaz en la U

Fernando Gago separó las aguas en la última conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, justo cuando se le consultó el rol de Marcelo Díaz en la gerencia deportiva a contar del próximo año.

Por lo mismo, le tuvieron que cambiar la forma para poder analizar, dejando en claro que hay que dejar que disfrute sus últimos partidos con la camiseta de U de Chile.

“Eso es experiencia, la trayectoria de Marcelo, Charles, Eduardo, Matías y todos los jugadores con experiencia que entienden la situación. Marcelo disfruta sus últimos partidos y lo acompañamos”, explicó.

Mira la conferencia de Gago en la U: