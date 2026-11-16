El capitán de la U asume el nuevo rol que tendrá desde 2027, en algo que venía conversando hace tiempo en el club.

Universidad de Chile comenzó con los cambios administrativos con el nuevo directorio de Azul Azul, el que encabezará el presidente Eduardo Álamos quien fue presentado esta jornada en el CDA.

Eso sí, como una gran sorpresa anunció que Marcelo Díaz ingresará al grupo de la gerencia deportiva que comanda Manuel Mayo, una vez que se retire en el mes de diciembre.

Por lo mismo, fue el actual capitán de la U quien sacó la voz tras el anuncio, para emitir una declaración para que los hinchas entiendan su nuevo proceso.

“Me pone muy contento, es algo que ya veníamos trabajando durante todo el año junto a las personas que lo integran, que es Manuel y que está metido también Ignacio”, comentó.

Marcelo Díaz será parte de la gerencia deportiva de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Marcelo Díaz avisa que no cambia su foco en la U

Marcelo Díaz manda un mensaje para los hinchas de Universidad de Chile, dejando en claro que, en este momento, la única preocupación es con los objetivos planteados.

“Mi enfoque en este momento, como todos lo saben, está en terminar lo más arriba posible el campeonato. Todavía nos quedan tres fechas que debemos ganar para podernos meter en el Chile 2. Y además tenemos las semifinales de la Copa Chile, que aspiramos a ganarla y meternos en una nueva final”, explicó.

En ese sentido, apuesta por lo que vendrá para el futuro de los azules: “al respecto de lo que ha dicho nuestro presidente, lo cual se lo agradezco mucho. Y me pongo en plena disposición a partir de que finalice mi contrato como jugador, para todo lo que el club requiera”.

Mira sus declaraciones: