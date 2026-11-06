En el plantel azul y hasta en el extranjero homenajearon la memoria de Bastián Jesús, quien incluso le cortó el pelo a Vozinha previo a su presentación en Colo Colo.

Pesar en el fútbol chileno, luego de conocerse el fallecimiento de Bastián Jesús, popular barbero de nuestro balompié. El estilista era habitual en U de Chile, donde el plantel le rindió un sentido homenaje en el reciente 4-0 ante Antofagasta.

Conocido en redes sociales como Basty Barber, el joven y talentoso capo de los cortes de pelo falleció en la reciente jornada. Si bien era habitual en muchos clubes chilenos, en la U pegó fuerte su partida.

Además del brazalete en señal de luto durante el duelo de Copa Chile, los jugadores azules ocuparon sus redes sociales para dedicarle un último adiós a su amigo. Marcelo Díaz lideró los mensajes.

Así despidieron a Barty Barber en el fútbol chileno

“Ayer estabas con nosotros, hoy estás en el cielo”, fue parte del sentido post de Marcelo Díaz. El Chelo era uno de los más cercanos a Bastián Jesús, el barbero fallecido en las últimas horas.

Pero no solo en U de Chile desplegaba su talento Basty Barber. En sus redes sociales dejó huellas de sus trabajos con Alexis Sánchez, Erick Pulgar y hasta Vozinha, a quien le cortó el pelo previo a su presentación en Colo Colo.

“Hay personas que llegan para quedarse en el corazón… Te extrañaré siempre hermano”, posteó Felipe Mora, desde México. Por su parte, otro de los sentidos mensajes corrió por cuenta de Martín Rodríguez.

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El ex albo tecleó diciendo que “agradezco haber coincidido contigo, hermano. Recuerdo nuestras largas conversaciones, en las que siempre hablabas de salir adelante y darle lo mejor a tu familia”.

Los mensajes de jugadores a la memoria de Basty: