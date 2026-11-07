Poco a poco se van conociendo detalles del directorio de transición que habrá en Azul Azul.

Universidad de Chile vive días intensos fuera de la cancha. El próximo 13 de noviembre se elegirá a un nuevo directorio, donde hay dos que ya tienen asegurada su presencia.

Mientras los dirigidos por Fernando Gago intentan clasificar a Copa Libertadores, en Azul Azul siguen los coletazos del Caso Sartor. El liquidador Eduardo Godoy nombrará a un nuevo directorio con el poder que le da el manejo de las acciones de Tactical Sports (63,07%).

Los directores que siguen en Azul Azul

Actualmente Azul Azul tiene 11 directores, de los cuales 7 pertenecen a Tactical Sport (Michael Clark). José Ramón Correa, que tiene cerca del 21% de la sociedad anónima, confirmó que él y José Miguel Insulza, seguirán siendo parte del directorio. Los restantes dos integrantes, son los elegidos por la Casa de Estudios.

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“Siempre estuvo el acuerdo, de verdad, salvo los rumores que circularon por algunas partes, nunca hubo necesidad de negociar nada. Teníamos claro que íbamos a seguir juntos en el directorio”, indicó Insulza a La Tercera. Correa fue claro en que no se moverían. “Nunca hubo ninguna duda“, dijo el abogado, quien además tuvo palabras para Cecilia Pérez, quien dejará la presidencia.

“Voy a aprovechar para darle las gracias a Cecilia por el inmenso trabajo, el esfuerzo y la dedicación que le puso al club. Nosotros seguiremos trabajando por el bien de la Universidad de Chile, en un directorio que efectivamente es de transición, a la espera de que el paquete accionario se venda”, indicó Correa.

José Miguel Insulza seguirá en Azul Azul pese a los cambios. Imagen: Photosport

El liquidador Eduardo Godoy será el encargado de nombrar a los 7 directores correspondientes a las acciones de Tactical Sports, quienes serán parte de la transición hasta que se venda ese 63,07% y lleguen nuevos dueños a Azul Azul.

“Yo espero que realmente que los nuevos accionistas tengan buen criterio para nombrar directores y si es necesario, mantengan alguno de los que ya estén para aprovechar estos meses de transición”, cerró José Miguel Insulza.