No se vio en TV: las secuelas de la lesión de Arturo Vidal en Colo Colo

El King marcó el primer tanto ante Ñublense y mostró como trofeo de guerra las heridas en su pie.

Arturo Vidal agrandó su legado de éxitos en Colo Colo. El King ahora fue determinante ante Ñublense para sumar un nuevo triunfo y conquistar la Liga de Primera. Lo que permite sumar la anhelada estrella 35 para los albos.

Pero la jornada no fue solo de alegrías. Es que el Bicampeón de América protagonizó una jugada de dulce y agraz, que casi lo saca del partido disputado en el Estadio Nelson Oyarzún.

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Todo comenzó con el golazo de Vidal en el minuto 14. El capitán de Colo Colo aprovechó la pantalla de Javier Correa y con una perfecta tijera en el aire abrió el marcador en Chillán. Lo que a su vez desató los festejos de los hinchas que hicieron el aguante en el sur del país.

Sin embargo, todo cambió en segundos. Vidal al caer, recibió todo el impacto de Osvaldo Bosso. En la transmisión de TNT Sports se apreció como el defensa -producto de la sinergia de la jugada- termina sobre el volante albo.

Las secuelas de la lesión de Vidal: “Tobillo salió del chat”

El tema es que de inmediato hubo preocupación en Colo Colo y hasta se pensó lo peor. Arturo Vidal no dejaba de mostrar muecas de dolor en su pierna derecha.

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Por minutos, incluso se deslizó que iba a ser el primer cambio. Sin embargo, el King no defraudó y siguió los 90 minutos dentro de la cancha, y pudo celebrar el gol de Marcos Bolados.

“Estoy muy feliz porque se consiguió el objetivo. No todos los días se sale campeón. Hicimos un año espectacular”, contó Arturo Vidal tras el pitazo final.

Pero tras ello, contó lo doloroso de su lesión. “Pensé que me había quebrado”, lanzó. Lo que finalmente quedó en evidencia en sus redes.

Así terminó el tobillo de Arturo Vidal. Jugó los 90 minutos, marcó un gol y celebró un nuevo campeonato con Colo Colo https://t.co/V7QC9bNtVs — Pipopavez (@Pipopavez) November 8, 2026

“Tobillo salió del chat”, fue el mensaje que publicó en sus redes, donde mostró como quedó su tobillo con el tamaño prácticamente de una papa. “Una medallista más”, agregó el King que ahora tendrá al menos una semana de descanso por la fecha FIFA para volver para el clásico ante la UC.