“Puede pelear el descenso”: La frase de Vero Bianchi que motivó al plantel de Colo Colo

El duro comienzo de temporada para el Cacique provocó la fuerte crítica sobre el plantel dirigido por Fernando Ortiz.

El comienzo de año para Colo Colo fue para el olvido y avecinaba lo peor. El Cacique inició con una derrota frente a Deportes Limache y solo vino a remecer el proceso de Fernando Ortiz. Esa tarde del sábado 31 de enero incluso algunos hinchas exigieron la salida del DT.

En aquella jornada en el Estadio Elias Figueroa de Valparaíso, el “Tomate mecánico” con un Daniel Castro y Jean Meneses más inspirados que nunca, fueron claves superar por 3-1 a los albos. Incluso pudo caer un cuarto tanto pero el VAR impidió agrandar la goleada de los dirigidos por Victor Rivero.

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Lo que de inmediato provocó las críticas, y con razón, sobre el paupérrimo nivel de Colo Colo en el inicio de año. “Fue un desastre. Mira como pierde esos balones en la salida. Limache fue muy superior. Hubo constantes errores”, apuntó Vero Bianchi en TNT Sports.

“Fue vergonzoso. Esto supera los limites. Colo Colo tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Así como está Colo Colo, lo va a pasar muy mal. Debe buscar refuerzos, porque si esto sigue así… puede pelear el descenso”, agregó en “No es para tanto”.

Palabras que fueron aplaudidas por los hinchas ya que fueron directas y destaparon las falencias que arrastraba el equipo y que quedaban en evidencia en el inicio de temporada. Pero que a su vez calaron hondo en el plantel albo y que permitió el cambio de chip de inmediato.

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Tras ello, se sumaron nombres al cierre del libro de pases como Álvaro Madrid y llegó la documentación para que pudiese jugar Lautaro Pastrán. También Ortiz cambió el esquema con un Vidal sumándose a la defensa, y ante las lesiones aparecieron jugadores de la cantera como Gabriel Maureira en el arco.

Es así como el Cacique a la segunda fecha sumó su primer triunfo, y de ahí en más no salió de la parte alta de la tabla. A la sexta fecha fue primero, y se mantuvo hasta décima, cuando volvió a perder la punta.

Pero ya desde la jornada 11° se alzó como líder y nunca más dejó la cima de la Liga de Primera hasta coronarse como el nuevo campeón. Lo que finalmente se concretó este domingo ante Ñublense y haciendo valer una vez más el popular lema de que “de atrás pica el indio”.