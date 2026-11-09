Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, contó por qué se la jugó por mantener al Tano Ortiz en su cargo después del decepcionante final que tuvo en 2025. Recordó la época de Arturo Salah y la construcción del plantel que logró el título del trofeo de clubes más deseado de América.

Colo Colo todavía celebra la estrella 35, pero también debe trazar líneas en torno al futuro de Fernando Ortiz y confeccionar el plantel para afrontar la Copa Libertadores 2027. En ese contexto, tanto el presidente de Blanco y Negro como el gerente deportivo dieron cuenta de la importancia del Tano.

Aníbal Mosa y Daniel Morón coincidieron en que la prioridad es asegurar al líder del grupo. En ese contexto, el Loro le concedió una entrevista al panel de Todos Somos Técnicos. Y recordó su época de jugador para explicar a qué se debió la confianza alba en el proceso de Ortiz.

Sobre todo después de las dos derrotas consecutivas ante Cobresal y Audax Italiano que dejaron al Cacique fuera del concierto internacional de este año. “Quizás ese aprendizaje que tuvimos como jugadores. No sólo lo respaldó Peter (Dragicevic), lo fuimos a buscar a su casa cuando Arturo (Salah) renunció”, afirmó Morón en TNT Sports.

Fernando Ortiz celebra el título que consiguió con Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

“Estábamos convencidos de que tenía que seguir por todo lo hecho en el proceso que llevábamos. Algo de eso es parecido a esto”, añadió el otrora arquero de ese plantel que en 1988 evitó la salida de Arturo Salah. El gerente deportivo tenía razones de peso para mantener al Tano en su cargo.

De hecho, para el Cacique fue relevante la etapa de Ortiz en México aunque no haya tenido éxito. “Cuando me toca proponer a algunos técnicos, una de las razones para elegir al Tano es porque había tenido procesos con jugadores jóvenes con el América y el Monterrey”, planteó el Loro Morón.

Fernando Ortiz cuando dirigía al América en México. (Refugio Ruiz/Getty Images).

“Con ambos no tuvo resultados positivos. Perdió una final y una semifinal, pero los técnicos que llegaron detrás de él encontraron un equipo armado. Fueron campeones a los años siguientes”, afirmó Morón. Aunque en rigor fueron sólo semifinales, tres consecutivas. Pero el brasileño André Jardine logró un título con las Águilas apenas reemplazó a Ortiz. Y Martín Demichelis llegó a la final en el Monterrey.

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En Colo Colo, al menos en la plana directiva, siempre existió confianza en el trabajo de Fernando Ortiz, quien seguramente seguirá en los albos para disputar la próxima temporada, incluida la Copa Libertadores. “Ese fue un poco el porqué”, resumió Daniel Morón.

“Siempre estamos nosotros y ustedes lo saben mejor que nadie. Siempre hay el reclamo de por qué no juegan los jóvenes en Colo Colo. Muchos de nuestros hinchas lo hacen cuando los resultados no se dan. Han pasado 14 jóvenes, algunos se sostuvieron más que otros”, repasó Morón.

Fernando Ortiz con Gedeón Díaz, quien se ganó un puesto de titular en el Cacique. (Andrés Piña/Photosport).

Agregó que “ese es el mayor capital que hemos encontrado en lo hecho por Fernando. Cuando de todas las partes hay creencia, tendremos que sostener la presión popular. Esto no es una crítica al periodismo, yo sé que ustedes tienen que hacer el trabajo”.

“Cuando el equipo no gana lo dicen y la gente consume eso. No ve el día a día de trabajo. Pero nosotros que estamos ahí tenemos la obligación de verlo, evaluarlo. De acuerdo a eso se le dio el respaldo”, sentenció Morón. Vale decir, una semejanza con el proceso que terminó con Mirko Jozic como guía del equipo albo campeón de América: ocho jugadores de ese glorioso plantel formaban parte del equipo de Arturo Salah.

Mirko Jozic visitó Chile este año y recordó aquella consagración en la Libertadores de 1991. (Diego Martin/Photosport).

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