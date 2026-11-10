El jugador presentó problemas físicos por lo que lo sigue de cerca, donde, por ahora, no viajaría al primer partido en Cali.

La selección chilena se sigue preparando en fecha FIFA, donde este viernes enfrentará el primero de los dos amistosos donde chocará ante la selección de Colombia.

El primer duelo se jugará en la ciudad de Cali, donde esta jornada el elenco del técnico Nicolás Córdova encendió alarmas por uno de los jugadores nominados desde el extranjero.

Se trata de Nils Reichmuth, quien presentó molestias físicas esta jornada en los trabajos en Juan Pinto Durán, por lo que puede ser baja para el viaje a tierras cafeteras.

Nils Reichmuth entrenó diferenciado en la selección chilena. Foto :Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Golpe para Nico Córdova: jugador de Chile se lesiona y es baja para amistosos con Colombia

La Roja en alerta por las lesiones

Así al menos lo detalló radio Cooperativa, donde explicaron la situación de Nils Reichmuth, quien ha sido una de las grandes sorpresas en las últimas nóminas de Nicolás Córdova.

“Reichmuth trabajó diferenciado este martes y no participó en una intensa práctica de táctica fija que dirigió Nicolás Córdova, ya que tiene una molestia leve en la rodilla“, explican.

En ese sentido, detallan que “la lesión no es de consideración para que sea liberado de la convocatoria, y el cuerpo técnico no quiere apurar su recuperación”.

Hay que recordar que la Roja ya sufrió una baja para ambos compromisos con la lesión de Benjamín Kuscevic, por lo que seguirán de cerca la evolución del jugador antes de una determinación.