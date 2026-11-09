Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, comentó la posibilidad de que el King siga para la temporada 2027.

Arturo Vidal nuevamente fue crucial para que Colo Colo sea campeón. Tal y como hace un par de años en Copiapó, el King anotó un gol ante Ñublense que terminó siendo clave para la consagración, justo cuando hay dudas en torno a su futuro.

El King finaliza su vínculo ahora en diciembre y solo una renovación de contrato podrá permitir que siga en el Cacique para el 2027. Por lo mismo, llegó el momento de sentarse a negociar, algo que en la dirigencia de Blanco y Negro ya están comenzando a abordar.

Así lo dejó en claro Daniel Morón, quien tras la victoria en Chillán en charla con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports aseguró que ellos como club todavía no tienen la claridad de si Vidal quiere seguir en la institución.

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Morón confirma que no sabe si Vidal quiere seguir en Colo Colo

El gerente deportivo de Blanco y Negro afirmó que “el tema de Arturo Vidal es algo como él mismo lo dijo. Ahora tendremos que conversar y sentarnos a ver qué es lo que él piensa”.

Colo Colo debe negociar ahora con Arturo Vidal una renovación de contrato de cara al 2027. | Foto: Photosport.

“Tampoco nos dejó claro. Ahora nos dejó en la nube un poco más, porque no sabemos si quiere seguir. Capaz que se quiera retirar o capaz quiere ir a jugar en otra liga”, agregó el dirigente.

En esta temporada 2026 con los albos el Rey Arturo ha jugado un total de 39 partidos, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve en Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Suma seis goles y cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

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