El bicampeón de América tuvo que moverse bastante en la cancha para poder tener un lugar en el equipo de Fernando Ortiz, quien como defensor le dio un impulso a su carrera cuando todos pensaba que lo mejor del Rey Arturo había pasado.

La estrella 35 por fin es una realidad en Colo Colo. El Cacique venció a Ñublense en Chillán y selló un nuevo título para los albos, quienes de la mano de Fernando Ortiz, demostraron ser el mejor equipo en esta temporada 2026 del fútbol chileno.

Mucho de este éxito tiene al Tano como el gran artificie, sobre todo si consideramos el manejo que tuvo en los momentos más complejos de su ciclo. Sin ir más lejos, tuvo que gestionar como controlar la presencia en el equipo de Arturo Vidal, a quien lo redefinió en la zona de defensores.

Y es que cuando muchos pedían a gritos la salida del King del once estelar a inicios de año, fue el propio Ortiz quien le encontró una nueva posición en la cancha. Fue de libero, donde Vidal pudo ser un pilar clave en esta campaña alba.

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Vidal cambió su puesto para jugar y ser clave en el Colo Colo campeón

Fue en la fecha 5 donde Ortiz se la jugó por bajar varios metros a Vidal en la cancha. Luego de cuatro primeros partidos en la zona de volantes, en el Superclásico ante la U en el Monumental el Tano apostó por ubicar al King como un defensor más.

Pese a la derrota ante el rival de toda la vida, el argentino mantuvo en esa posición al Rey Arturo, quien de ahí en más fue una prenda de garantía en la defensa hasta el punto de tener su mejor año desde que volvió a Colo Colo en el 2024.

Arturo Vidal pudro brillar en este 2026 como defensor en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Y es que en este 2026 hasta antes del partido ante Ñublense el King sumaba 2962 minutos de acción en 38 partidos, más que los 1772 minutos en 27 duelos del 2025 y los 2753 minutos en 35 bregas del 2024.

La comparación es inevitable, sobre todo si consideramos que al término del 2025 no solo el puesto de Ortiz en el Cacique corría peligro, sino que también la continuidad de Vidal en el club tras una temporada donde simplemente no anduvo.

A pesar de eso, el 2026 fue de redención para ambos. Vidal encontró un segundo aire en esta vuelta a Colo Colo gracias a la movida de Ortiz y el Tano casi que ganó un refuerzo para la zona de defensores. Al final, la adaptación fue clave para jugador y entrenador en esta estrella 35.

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En síntesis