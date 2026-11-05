La Corporación alba es enfática en afirmar que todavía puede ser un aporte al equipo en dos factores: liderazgo y rendimiento.

Mientras la dirigencia de Blanco y Negro, liderada por su presidente Aníbal Mosa, no quiere saber nada con el tema de la renovación de jugadores como Arturo Vidal hasta la obtención del título, en el Club Social y Deportivo Colo Colo ya fijaron su postura.

Según dio a conocer el medio partidario DaleAlbo, desde la corporación alba ver “con buenos ojos” la posibilidad de que el King continúe en la institución por toda la temporada 2027, donde exponen los dos factores claves para su permanencia.

“En el organismo consideran que el volante todavía tiene mucho que aportar al equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Su experiencia y liderazgo son aspectos que valoran, especialmente por el papel que puede cumplir en el desarrollo de los futbolistas jóvenes que comiencen a integrarse al primer equipo”, afirman desde el CSD Colo Colo.

Así las cosas, mientras Mosa no quiere dar claridades sobre el tema, desde la entidad que preside Edmundo Valladares sostienen que el actual capitán “puede seguir siendo una pieza importante para el plantel, no solamente por su aporte futbolístico, sino también por la influencia que puede ejercer sobre las nuevas generaciones del Cacique”.

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CSD Colo Colo mete presión a Mosa por renovación de Vidal

A la espera de lo que pueda ocurrir este fin de semana con Ñublense en Chillán, donde una victoria les dará la estrella 35 de su historia, salió a la luz una presunta propuesta que desde la concesionaria le hicieron al volante, con una reducción del 50 por ciento de su sueldo.

Una situación que desde DaleAlbo consultaron con la dirigencia de Colo Colo, que enfatiza que “ni siquiera se han iniciado conversaciones formales” con Vidal, quien sí se molestó por el hecho que no se concretara en la intertemporada en Colombia las charlas para su renovación.

En su tercera temporada con la camiseta alba, donde ya ganó el Torneo Nacional 2024 y la Supercopa 2024, el King suma un total de 2.962 minutos en 38 encuentros por los tres torneos locales que jugó este año, donde registra cinco goles y cuatro asistencias, además de recibir 12 tarjetas amarillas.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, Colo Colo visita a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, este domingo 8 de noviembre a contar de las 15:00 horas.

En síntesis