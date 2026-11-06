Pronósticos Deportes La Serena vs Palestino: Papayeros y Árabes se juegan puntos clave por la Sudamericana

RedGol te muestra los mejores pronósticos para apostar en Deportes La Serena vs Palestino, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes La Serena vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ + TOTAL DE GOLES: MÁS DE 2.5 Ambos mercados se cumplieron en seis de las últimas siete localías de La Serena y en tres de los cinco partidos recientes de Palestino, una tendencia que respalda la apuesta combinada. 1xBet 1.95 Pronóstico INTERVALO DE GOL (76-90 MINS): SÍ Se anotó al menos un gol desde el minuto 76 en 12 de los últimos 15 partidos de La Serena y en siete de los 10 encuentros recientes de Palestino en el torneo. 1xBet 1.77 Pronóstico TOTAL DE GOLES EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 1.5 Hubo dos o más goles en el complemento en 10 de los últimos 15 partidos de La Serena y en tres de los cinco encuentros recientes de Palestino por el campeonato. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes La Serena y Palestino se enfrentarán este sábado 7 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

Los Papayeros suman 34 puntos y necesitan seguir sumando para mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana. Actualmente están a cuatro unidades de los Árabes, que ocupan el sexto lugar, la última posición que otorga un boleto a esa competencia internacional.

En la antesala de este encuentro, nuestro especialista te entrega los tres mejores pronósticos para Deportes La Serena vs Palestino, para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Los números recientes invitan a buscar goles en ambas porterías

En tres de los últimos cinco partidos de Deportes La Serena en la Liga de Primera, se anotaron más de dos goles y los dos elencos marcaron. Estas dos estadísticas se registraron en seis de sus siete localías más recientes en el certamen.

En tres de los anteriores cinco juegos de Palestino, también se cumplieron los mercados de “ambos equipos anotan” y “más de 2.5 goles”.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.95 en 1xbet

La Serena y Palestino comparten una tendencia de goles en los minutos finales

En 12 de los últimos 15 enfrentamientos de los Granates en el Campeonato Nacional, hubo un gol o más a partir del minuto 76.

En siete de los anteriores 10 juegos de los Árabes en la liga, también se marcó un gol en ese lapso.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.77 en 1xbet

Dos goles en el complemento: una tendencia que une a Papayeros y Árabes

En 10 de los últimos 15 choques de los Papayeros en el torneo chileno, hubo al menos dos tantos en la segunda mitad.

En tres de los anteriores cinco compromisos del Tino en la competencia, también se marcaron dos goles o más en el complemento.

Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes La Serena vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes La Serena 2.35 1xBet Empate 3.40 1xBet Palestino 2.60 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Deportes La Serena vs Palestino: últimos partidos