Javier Correa quiere que Alexis Sánchez llegue a potenciar el plantel de Colo Colo de cara a la Libertadores. "Necesitamos 5 refuerzos", señala.

Colo Colo se proclamó campeón, la temporada está cerca de terminar y empieza una época que despierta mucho interés entre todos los hinchas, que es el mercado de fichajes.

Los albos mostraron interés en repatriar a Alexis Sánchez para jugar la Copa Libertadores, un asunto al que se refirió Javier Correa en el programa Tipsters con su habitual carácter.

“Si viene con nosotros, mejor. Y si no, lo mataremos a patadas en el otro lado”, señaló en la charla donde estaba Esteban Paredes en referencia a que también puede jugar en la U. de Chile.

Ya más serio, entiende que sería un gran refuerzo. “Si viene con nosotros, nos toca aprender, todos los días se aprende algo nuevo. Se sumaría a un buen grupo, a un equipo ganador. Ojalá pueda venir. Nos haría muy bien a nosotros en la Copa Libertadores”, detalló Correa.

Los refuerzos que quiere Correa para Colo Colo: “Al menos cinco”

Correa sabe que para jugar Copa Libertadores hay que potenciar el plantel. “Faltan refuerzos en las zonas que sean necesarias, los chicos lo han hecho muy bien, todos mis compañeros han jugado 12 puntos, pero la Libertadores es otra cosa”, advierte.

Entiende que “uno necesita gente que sepan jugar esos partidos, que sean más mañosos. No digo que mis compañeros no lo sean, pero necesitas al menos cinco refuerzos de jerarquía que se pongan la camiseta y listo”.

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo se frota las manos y puede hacer caja con 3 jugadores

De todas maneras no se metió en una decisión que siente que debe ser definida por Fernando Ortiz. “El Tano verá cuál es la zona que necesita reforzar”, explica.

“Quizás quiere otro 9 y nadie se tiene que enojar, yo no me enojaría. Es competencia sana. Después vemos quién está para jugar y eso alimenta a cada uno. A mí me dan más ganas de competir con uno que tenga ganas”