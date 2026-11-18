El entrenador del Cacique aseguró que ambos referentes han jugado un papel clave en la inclusión de los más jóvenes al plantel.

La estrella 35 de Colo Colo tiene como sello el protagonismo del semillero albo. A Fernando Ortiz no le tembló la mano darle partidos a los más jóvenes, quienes lograron responder en momentos claves, incluso cuando las papas más quemaban.

Jugadores como Gabriel Maureira, Leandro Hernández, Francisco Marchant o Gedeón Díaz destacaron bastante en el equipo, con rendimientos que terminaron siendo cruciales para una nueva consagración del Popular.

El propio Tano Ortiz así lo entiende, aunque claro, también dándole valor a los más grandes que han acompañado en este proceso, algo que destacó en entrevista con Directv Sports.

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Ortiz destaca a Vidal y Correa por su liderazgo en Colo Colo

El entrenador albo aseguró que “siempre he trabajado con jóvenes y cuando llegué nadie lo creía hasta que uno lo ve en el campo de juego. A mí el joven siempre lo dije, me gusta su intensidad, su hambre de querer crecer, su hambre de gloria, su hambre de querer llegar en Primera División y eso empuja al profesional”.

Ortiz destacó el liderazgo de Vidal y Correa en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“A la hora de yo tomar una decisión, si considero que un joven lo puede hacer mejor que un profesional, va a jugar el joven. Y lo he dicho y hasta el día que se vio eran palabras creyentes, porque si no la mayoría de los entrenadores lo pueden llegar a decir, pero hacerlo hay una distancia bastante importante”, agregó.

Sobre el rol de referentes como Arturo Vidal y Javier Correa en todo este proceso, el Tano afirmó que “no tengo la menor duda que son jugadores que acompañan a los jóvenes en el momento de crecimiento y ellos tienen la palabra para llevar a cabo y decirle cómo tienen que hacer las cosas”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos enfrentarán a Universidad Católica este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis