El ex jugador de los albos Gabriel Mendoza, tiene a su preferido para reforzar el plantel del campeón para 2027.

Colo Colo ya salió campeón de la Liga de Primera y en el estadio Monumental tienen que empezar a pensar en 2027. Una situación fundamental es la conformación del nuevo plantel del Cacique.

Los albos tendrán mucha competencia el próximo año, porque al torneo local se sumará la Supercopa, Copa de la Liga, Cope Chile y la más importante de todas, la Copa Libertadores de América.

Colo Colo tiene que armar un plantel amplio y ya empiezan a sumar los primeros rumores, de cara al siempre entretenido mercado de fichajes, con la apertura del libro de pases para 2027.

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Gabriel Mendoza quiere ver a Vicente Vargas en Colo Colo

Uno de los jugadores que aparece en el radar de Colo Colo es el joven puntero de Santiago Wanderers Vicente Vargas, quien a sus 19 años ya se ganó un puesto en el cuadro Caturro.

El atacante fue fundamental en la obtención de la Copa Libertadores Sub 20 para los porteños, lo que le abrió las puertas del plantel adulto, donde es muy considerado de cara a la lucha por el ascenso en la Liguilla de la B.

El ex lateral derecho de Colo Colo Gabriel Mendoza, conversó con RedGol y justamente nombró a Vicente Vargas como un fichaje ideal para el campeón del fútbol chileno.

Vicente Vargas ha jugado 21 partidos en Wanderers en la Primera B. Foto: Andres Pina/Photosport

“Es una muy buena alternativa para Colo Colo: buen delantero, joven y atrevido. Creo que ha sido uno de los jugadores que ha llamado la atención y podría ser una gran apuesta”, dijo el Coca sobre Vicho Vargas.

“Por fin en Colo Colo, además, tenemos dos goleadores, que son el Tigre Romero y Correa, y en eso creo que tenemos que afirmarnos. Pero como refuerzo, para mí, el Vicho Vargas es clave. Hay que mirar a Wanderers, creo que ahí hay dos jugadores“, cerró Mendoza.

Colo Colo ya mira el mercado y pone mucha atención en Santiago Wanderers, club que ya tuvo grandes resultados en sus categorías juveniles.

En síntesis

Vicente Vargas , delantero de 19 años de Santiago Wanderers, interesa como refuerzo en Colo Colo .

, delantero de de Santiago Wanderers, interesa como refuerzo en . Gabriel Mendoza respaldó la llegada del atacante campeón de la Copa Libertadores Sub 20 .

respaldó la llegada del atacante campeón de la . Colo Colo disputará la Copa Libertadores, Supercopa, Copa Chile y torneo local en 2027.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera