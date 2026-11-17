El ex delantero azul criticó los dichos de los futbolistas albos contra su ex club y los acusó de "cruzar una línea en la falta de respeto".

Todavía dentro de la Universidad de Chile aparecen las quejas en contra de los festejos que hizo Colo Colo por la obtención del título en Liga de Primera, donde muchos cánticos fueron contra los azules. Algo que dejó de manifiesto Diego Rivarola.

Fue durante el podcast Leones Sueltos, que comparte con Rafael Olarra, donde Gokú apuntó contra los cánticos de Arturo Vidal y otros miembros del plantel albo dedicándole al archirrival la estrella número 35. Por ello, enrostra el doble estándar que, a su juicio, existe entre los hinchas del Cacique.

“Te voy a decir una cosa, ¿escuchaste algún canto a Cobreloa? ¿No que era su clásico?“, parte Rivarola su discurso para luego decir que “ni ellos se lo creen“, y apuntar a que desde Colo Colo pasaron un límite de respeto y burla hacia la U de Chile.

“Siento que es parte del folclore, porque nosotros cuando salíamos campeones, a veces también dedicamos algunos cantos a la contra, tampoco hay que ser hipócritas. Pero hay un límite en la falta del respeto y ahí puede ser lo que ocurrió”, agregó el ex delantero azul.

El nuevo ataque de Diego Rivarola a Colo Colo

No quedó allí en sus palabras el hoy comentarista en ESPN, pues sostiene que “hay algunos (jugadores) que cruzan la línea y es medio burdo eso, queriendo ser los mayores hinchas de su club”, aunque asegura que sólo se enteró por redes sociales de los cánticos albos hacia el archirrival.

De todas maneras, Rivarola enfatiza en que “la falta de respeto no me gusta a mí. Cuando se creen vivos y quieren ser más hinchas del club que los propios hinchas, o que los van a querer más por decir algo (…) Al final todo está en la educación de cada jugador”.

“Yo puedo decir cosas feas, pero sé cuál es mi límite. Eso de que ‘la tienen adentro’ y esas cosas… Eso es un poco de educación nada más, va más allá de cualquier cosa, primero que nada. Entonces eso depende de cada uno y la educación que tiene”, finalizó con un repaso a Javier Correa por sus dichos.

En síntesis