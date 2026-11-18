El ex portero se aburrió de las burlas y explicó su participación en un torneo, donde asegura que se cumplió el objetivo.

Johnny Herrera tuvo un estreno en el tenis, el deporte que comenzó a practicar tras dejar el fútbol, donde participó en el MT 1000 Santiago, que se disputa estos días en el Stade Français Chile.

Eso sí, su primer duelo no fue de los mejores, porque perdió por 6-0 y 6-0 ante un experimentado en este torneo, Rafael Bustos, quien no tuvo piedad con el ex U de Chile.

Por lo mismo, tuvo que soportar varios chaqueteros que lo fueron a molestar por el marcador, en algo donde hoy se tomó el tiempo para responder a las críticas por su juego.

ver también Johnny Herrera tiene terrorífico estreno en el tenis: duro marcador para el ex U de Chile

El mensaje de Johnny Herrera en redes sociales

Johnny Herrera se tuvo que aguantar las burlas de los seguidores por su estreno en el torneo de tenis, pero tuvo que salir a decir basta para bajar las revoluciones de los ataques.

Por lo mismo, ocupó sus redes sociales para mandar un mensaje, muy a su estilo, dejando en claro que su participación fue para darle auge al torneo y fue tarea cumplida.

“En vista a la repercusión que se le dio a mi resultado en el tenis… (chaqueteo). Solo participé pa’ darle auge al tenis en nuestro país. (También mantener las calugas) ja! Resultó”, comentó.

Mira el video: