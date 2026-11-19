Uno que logró triunfo clave para huir de la zona baja en el primer semestre dice adiós en el sur. También se había sentado en la banca el 2025.

Deportes Concepción está salvado hace unas fechas del descenso, pero un duro golpe en la interna sacudió al equipo. Es que en jornada de este día jueves fue despedido Alejandro Gutiérrez, uno que por años estuvo trabajando como técnico en series del equipo.

El ahora ex trabajador del León de Collao incluso dirigió al equipo en complejo momento del 2026. Previo al arribo de Fernando Díaz, Gutierrez comandó en la banca el 2-0 del Conce ante Huachipato, en mayo pasado.

Según informó Sabes Deportes, Gutiérrez “fue desvinculado de su cargo como DT de la serie de proyección de Deportes Concepción”. Al dirigir este año en Primera, el entrenador estuvo acompañado por Edzon Riquelme y Gabriel Vargas en la banca.

Concepción busca la copa tras el adiós del DT

Alejandro Gutiérrez estuvo varios años vinculado al fútbol joven de Deportes Concepción. Además del 2-0 ante Huachipato este año, también dirigió al primer equipo en 2025, en el 1-1 ante Rengo (Segunda División).

Alejandro Gutiérrez /Photosport

En cuanto al panorama del equipo en las últimas tres fechas, el Conce está vivo en la pelea por ir a Copa Sudamericana. Actualmente, el equipo es octavo en Liga de Primera, fuera del objetivo internacional.

El Conce se queda por ahora sin clasificar a Copa Sudamericana, ya que tiene 38 puntos al igual que Palestino y Coquimbo. Sin embargo, por diferencia de goles, los piratas agarran el último cupo.

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El Conce visitará a Huachipato el domingo 22 de noviembre, a mediodía. Tras eso, cerrará la Liga de Primera en duelos claves ante U de Chile (local) y Deportes Limache (visita).