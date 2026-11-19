El jugador está nuevamente a préstamo en el puerto, donde inicialmente se hablaba de una gran suma de dinero para hacerse del total de su carta.

Cristián Zavala fue figura en el título de Coquimbo en Copa de la Liga, lo cual aumentó el interés por quedarse con él en la tienda pirata. El jugador encontró su lugar en el puerto, tras tormentoso paso por Colo Colo.

El delantero pirata está en el ojo del huracán respecto al próximo mercado de pases, donde inicialmente la información apunta a 600 mil dólares que deben pagar los aurinegros para tener su pase completo. Es ahí donde alertan a Colo Colo por el futuro del jugador.

“Zavala se autoprestó entre comillas a Coquimbo, en este caso. Desde que parte a Coquimbo, el 50% de su pase siempre le perteneció (a los piratas), el equipo siempre recibió dinero por sus movidas”, informaron en el programa Los de la Banca.

¿Qué pasará con Zavala en el mercado?

Cristián Zavala está “a préstamo” en Coquimbo Unido, aunque su contrato lo liga a Colo Colo hasta el próximo año. Sobre qué pasará con su futuro, la citada fuente descartó que los 600 mil dólares sean pagados por el vigente campeón de Copa de la Liga.

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“Coquimbo no va gastar 600 mil dlares por su pase, a lo mas 300 mil por el otro 50% de su pase, para tener el 100 y el jugador se quede. Creo que por ahi podría ir la gestión”, apuntaron en el programa.

Siguiendo con el desglose del caso del delantero, la información apunta a que “Zavala no tiene una clásusula de 600 mil dólares. Y si fuese así, Coquimbo no la paga”.

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“Lo otro, es que probablemente Zavala siga en Coquimbo, porque lo van a negociar. Y si no lo negocian, se lo terminarán llevando a un equipo del extranjero, pero la realidad es esa, no van a pagar 600 mil dolares por Zavala”, cerraron en el citado medio.