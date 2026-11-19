Preocupación en el puerto pirata tras conocerse la noticia del "Loco". El ex meta de 66 años fue asistido rápidamente y permanece internado.

Preocupación en Coquimbo Unido, luego de conocerse la noticia de que un querido ex portero pirata sufrió un accidente cerebrovascular. Se trara de Mario Rodríguez Ramos, conocido popularmente como el “Loco”.

El ex meta de 66 años quedó en observación en el servicio de urgencia del hospital de Coquimbo. Con pasado tambén en La Serena y Deportes Ovalle, el Loco “fue sometido a un escáner y a una resonancia cerebral para evaluar el alcance de la afección”.

“Su hija Melisa relató que Rodríguez estaba solo en su casa cuando sintió que se le adormecían el brazo y la pierna izquierda, teniendo dificultades para ver. Pese a ello, alcanzó a tomar su teléfono y llamarla”, reportó el diario El Día.

Los síntomas que alertaron al ex Coquimbo

Mario Rodríguez sigue en evaluación médica, tras llamar a su hija y personal médico mientras se encontraba en su hogar. El golero que se retiró en 1995 recibió rápida atención, lo que fue clave para internarlo a tiempo.

Foto: El Día.

“Él me avisó y yo, mientras venía a la casa, llamé a la ambulancia. Llegamos al mismo tiempo”, dijo su hija Melisa, según informa la citada fuente. Tras el último reporte, el ex meta permanece en observación.

“Su hija señaló que aún presentaba pérdida de sensibilidad en un pie y dificultades en la visión periférica, por lo que el equipo médico seguía controlando su presión arterial”, informó El Día.

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Mario Rodríguez es un icónico portero de Coquimbo, quien actualmente reside en El Llano, de la ciudad pirata. Militando principalmente en clubes de la región, colgó los guantes en Santiago Wanderers (1995).