Recordado por su cuota goleadora en otro club chileno, argentino no anduvo este semestre y dejará el puerto. Piratas jugarán Copa Libertadores.

Coquimbo Unido es el flamante campeón de la Copa de la Liga y se aseguró disputar Copa Libertadores el próximo año. Por eso, con miras al 2027 ya planifican su plantel para seguir haciendo historia.

Es ahí donde lo primer es ver las renovaciones de sus actuales jugadores. Uno que llegó con gran cartel es Facundo Pons, delantero argentino arriba a mitad de año, quien no ha podido afirmarse en el equipo y avisan que sus días están contados en el puerto.

“Coquimbo Unido ya está planificando el 2027 y ante ello el delantero Facundo Pons no será renovado por la dirigencia y quedará como jugador libre a finales de 2026″, informó el periodista Renzo Luvecce.

El delantero que la rompió en Limache y no seguirá en Coquimbo

Con gran 2025 en Deportes Limache, donde anotó nueve tantos en el segundo semestre, Facundo Pons no pudo repetir la campaña en Coquimbo Unido. El argentino partirá del aurinegro una vez termine esta temporada.

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“Pons tiene contrato por seis meses, con opción de renovar hasta finales de 2027, pero la dirigencia no ejecutará aquella cláusula”, informó la citada fuente. Los números este 2026 lo condenan en el campeón de Copa de la Liga.

El argentino ha tenido participación en 12 partidos, donde no marcó goles y en ninguno de ellos completó los 90 minutos. Además, no ha sido citado hace seis duelos por el entrenador Hernán Caputto.

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Así, el equipo pirata ya libera un cupo extranjero en caso de confirmarse el adiós de Pons y piensa ya en un 2027 con nuevo desafío internacional. Ahí debe jugar la fase 2 de Copa Libertadores, con rival por definir.