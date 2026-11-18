Felipe Muñoz confirmó que el grueso del equipo que cayó a Segunda División y el equipo de Ivo Basay no seguirán en la institución.

Pese a que entabló una denuncia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para salvarse por secretaría, Rangers de Talca descendió en cancha a la Segunda División. Su peor tragedia deportiva en 124 años, que les obligará a hacer cambios para 2027.

Y así los anunció el presidente del cuadro rojinegro Felipe Muñoz, que en conversación con el programa Gigante Deportivo dio a conocer las principales medidas que tomó con miras a la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol chileno.

“El descenso nos obliga, por supuesto, a revisar el funcionamiento completo del club. La gerencia y la administración son parte de ello, por supuesto. Tenemos que ver qué funciones va a requerir Rangers en la segunda división, el presupuesto que tendremos para la categoría y evaluar cómo ha funcionado cada área este año”, afirmó.

“Lo que sí, estas decisiones que afectan a personas que trabajan en el club, deben ser ellas las primeras en enterarse de este tipo de decisiones”, añadió Muñoz, quien confirmó que sólo cuatro jugadores quedaron del plantel para el 2027: Cristóbal Muñoz, José Tomás Herrera, Agustín Mora y Tomás Gómez.

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Los anuncios en Rangers tras descenso a Segunda División

Otro anuncio que realizó el timonel rojinegro tiene relación con el cuerpo técnico, ratificándose que Ivo Basay y su staff no continuarán en el club para 2027, además de revelar el perfil del próximo entrenador que comandará el equipo en Segunda.

“Queremos contar con un cuerpo técnico que conozca la categoría, que tenga experiencia en estos procesos competitivos y sobre todo que entienda la exigencia y responsabilidad que significa dirigir a Rangers, ya que no podemos improvisar”, sostuvo Felipe Muñoz.

En esa línea, el presidente añade que “nuestro objetivo es tomar una buena decisión y darle al nuevo cuerpo técnico el tiempo necesario para trabajar, conocer al plantel y preparar adecuadamente la temporada”, aunque advierte que la conformación del equipo “va a tener que acomodarse a la aprobación de bases que se haga en su oportunidad”.

En síntesis