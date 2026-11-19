Desde España aseguran que el plantel le dio la espalda al DT nacional y exigen que Giovanni Lo Celso sea considerado nuevamente.

Manuel Pellegrini vive complejos días en el Real Betis. Esto debido a que el propio plantel albiverde le dio la espalda y pide más minuto para Giovanni Lo Celso.

El futbolista trasandino no ha podido tener la regularidad de temporadas anteriores. Incluso ante el Elche de Lucas Cepeda ni fue considerado entre los citados.

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Lo que desató los cuestionamientos sobre Pellegrini, especialmente porque es uno de sus jugadores de proyección y citado constantemente a la selección de Argentina. “No hay ningún tipo de problema con Gio. Para el último encuentro, estimé que habían otros jugadores que estaban en mejor momento y no pasa de ser eso”, contestó fuerte y claro el DT nacional.

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Sin embargo, esta decisión provocó que el formado en Rosario Central ya este analizando la opción de salir en el próximo mercado de fichajes. El tema es que el plantel le prestó ropa y pide su regreso al equipo estelar.

El nuevo drama de Pellegrini en el Betis

Por lo que se espera el perdonazo de Manuel Pellegrini y que Lo Celso vuelva estar entre los convocados para el clásico del sábado 21 de noviembre ante Sevilla de Gabriel Suazo. Así lo detalló Estadio Deportivo ya que sus compañeros exigen que vuelve a sumar minutos.

Pero esto pone a Pellegrini está entre la espada y la pared: Mantiene su firme postura con el trasandino o le da en el gusto a sus jugadores.

Además está el guiño desde la dirigencia ya que Lo Celso es considerado un activo importante en lo deportivo y en lo económico. “Yo a él lo veo bien, lo veo contento, a gusto en el club. Sabemos lo importante que es para nosotros”, recalcó el también trasandino Valentín Gómez. Por lo que Pellegrini, pese a estar compitiendo en todos los frentes y con un rendimiento histórico, estaría perdiendo todo el respaldo que se ganó apunta de trabajo.

Lo que podría ser hasta una luz de esperanza para que cambie de aires y decida cambiar de rumbo en los próximos meses. En la selección chilena siguen todo de cerca y en febrero llegará la propuesta oficial.