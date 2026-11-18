Vicente Pizarro sacó la voz por la opción del entrenador del Real Betis, donde la asegura que están todos a su disposición.

La selección chilena se mantiene en un limbo con el técnico Nicolás Córdova en el interinato, donde ahora logró un pobre empate en el último amistoso ante la selección de Colombia.

Por lo mismo, desde los hinchas hasta los jugadores claman por un cambio total en el mando de la Roja, donde el apuntado de siempre es el técnico Manuel Pellegrini.

Pero, por primera vez, tras el amistoso ante los cafeteros, uno de los referentes se atrevió a hablar de la opción del entrenador del Real Betis, de manera de dejar claro que lo esperan.

Vicente Pizarro habla de Pellegrini en la Roja. Foto: Andrés Pina/Photosport

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“Los jugadores estamos disponibles para trabajar”

Fue Vicente Pizarro quien sacó la voz como uno de los referentes de la nueva selección chilena, donde confirma que en la interna saben que ronda el nombre de Pellegrini y todos sus pergaminos.

“Yo creo que siempre, es un referente a nivel país importante, si le toca estar acá, o la persona que le toque, los jugadores siempre van a esta disponibles y preparados para trabajar el día a día”, explicó.

En ese sentido, asegura que, luego de optar por un entrenador, todos los jugadores deben comprometerse por sacar esto adelante, de manera de volver a un Mundial.

“En la exigencia de estos partidos siempre hay que estar al cien, prepararse de la mejor manera para estos partidos, si está él o Nico, o quien le toque estar los jugadores tenemos que estar disponibles para trabajar”, finalizó.

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