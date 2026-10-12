El volante chileno fue clave en la goleada del cuadro Canalla ante Independiente Rivadavia, que lo deja en la cima de la tabla.

Uno de los jugadores chilenos que ha tenido un buen desempeño en el extranjero en la temporada 2026 es Vicente Pizarro, a quien no le quedó grande la camiseta de Rosario Central.

El volante chileno es fijo en el esquema del entrenador Jorge Almirón, quien pidió expresamente la llegada del zurdo al cuadro Canalla, puesto que lo conocía de su paso por Colo Colo.

Al Vicho no le afectó el largo viaje a Estados Unidos para defender la camiseta de la selección chilena en la fecha FIFA, porque volvió a Argentina con un gran nivel y fue clave en la goleada de Central por 5-0 a Independiente Rivadavia.

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Prensa rosarina destaca a Vicente Pizarro

Vicente Pizarro fue titular y jugó todo el partido ante el cuadro mendocino, siendo una de las figuras de la cancha junto al eterno Ángel di María.

El volante chileno fue clave en el marcador, puesto que se anotó con dos asistencias, razón por la cual el diario rosarino La Capital lo calificó con una nota 8 y lo elogió por su nivel.

“Gran partido del chileno. Sobrio con la pelota, siempre la jugó redonda. Gran asistencia para Campaz en el segundo. Clarificó el juego“, señaló el citado medio.

Rosario Central es puntero en el Grupo B de la Liga Argentina, puesto que comparte la zona de privilegio con Belgrano y Argentinos Juniors, todos con 22 puntos.

En síntesis

Vicente Pizarro destacó con dos asistencias en la goleada 5-0 de Rosario Central .

destacó con dos asistencias en la goleada 5-0 de . Jorge Almirón sostiene como titular al volante chileno tras su citación a la Roja .

sostiene como titular al volante chileno tras su citación a la . La Capital calificó con nota 8 al chileno por su rendimiento ante Independiente Rivadavia.

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La tabla de posiciones de la Liga Argentina