El entrenador chileno revivió al equipo aurinegro con el que logró ser campeón de la primera división y al León de Collao con el que ganó dos ascensos consecutivos en medio de un tremendo momento junto a los Gallos Blancos en el Apertura de la Liga MX.

Esteban González tuvo un primer semestre de adaptación al Querétaro de México, donde llegó inmediatamente después de ser campeón en la máxima categoría del fútbol chileno como DT de Coquimbo Unido. Y en la segunda parte de 2026, el Chino vive un gran momento.

De los últimos cinco partidos, los Gallos Blancos ganaron cuatro y empataron uno. Con ese registro, el Querétaro se encaramó en la parte alta de la fase regular del Torneo Apertura mexicano. Y el fin de semana pasado, derrotaron por 2-0 al Atlante.

En ese contexto, un periodista le preguntó al DT chileno si se parece su equipo actual al del Pirata que se consagró en la primera división nacional en 2025. “Hay muchas similitudes. Pero no es que yo lo hice campeón. Eso lo descartamos absolutamente. Aquí y allá hubo un trabajo en equipo importante”, manifestó González.

El Chino González festeja el histórico titulo de los aurinegros en la Liga de Primera 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“El entrenador es la cara visible, pero allá teníamos tremendo cuerpo técnico, lo mismo que conformamos acá con Miguel (Pinto) y Mauro (Lamas), quienes vinieron conmigo de Chile. Es mucho trabajo. El trabajo silencioso es el que deja. Hay muchas cosas en común”, expuso el otrora lateral derecho de Cobreloa y Huachipato, entre otros clubes.

Esteban González sabe que no hay que bajar los brazos y pensar que la meta está alcanzada. (Rodrigo Oropeza/Getty Images).

Agregó que “lo dije desde que tomamos la decisión acá. Son equipos que tienen mucho por crecer, tienen jugadores y personas comprometidas. Es importante estar a disposición, tener jugadores que se dejan entrenar. Me parece que esa es la gran coincidencia en ambos equipos”. Luego de eso, recordó su experiencia como estratego en Deportes Concepción.

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Esteban González revive su Coquimbo Unido y su León de Collao mientras sueña con el Querétaro

Esteban González no sólo recordó a Coquimbo Unido en medio de este gran presente del Querétaro. “También me pasó en Deportes Concepción algo muy similar. Un equipo que había sufrido muchísimo, estuvo desafiliado casi dos años y volvimos a competir”, expuso el Chino.

El DT estuvo en el Conce desde febrero de 2018 hasta octubre de 2020. Allí logró dos ascensos consecutivos: desde la Tercera B hizo saltar al León de Collao hasta la Segunda División Profesional. “Cuando todos trabajan en equipo, esa es la clave. Muchas veces el resultado no es consecuencia de lo que pasa en la cancha. Pero nosotros tenemos una misión muy importante”, dijo González.

“Salir a competir. Entender los momentos del juego, cuándo tenemos que atacar rápido y cuándo debemos juntar pases. Son muchas similitudes, pero resalto el compromiso de los jugadores y la institución. Todas las personas que no se ven: los cancheros, el área médica, el área comercial. Todos estamos comprometidos para que esto funcione lo mejor posible”, manifestó el Chino.

Santiago Homenchenko anotó uno de los goles del Querétaro frente al Atlante. (Agustin Cuevas/Getty Images).

No quiso dejar a nadie fuera de los méritos de esta muy buena campaña junto a los Gallos Blancos. “Si les damos lo mejor a los jugadores, podemos exigirles. Son tremendos intérpretes, es mucho más fácil mejorar con resultados. Hay muchas similitudes con Coquimbo. Cuando el objetivo en común es más importante que el individual vamos todos juntos y es muy importante”, afirmó el DT.

El aspecto colectivo es lo fundamental para Esteban González. (Agustin Cuevas/Getty Images).

“Este equipo nos representa a cada uno de nosotros. Nos ilusiona, sí, pero debemos seguir trabajando. Aunque sea una frase cliché. El día que creamos que el objetivo está cumplido, nos equivocaremos y cualquier equipo nos ganará”, sentenció el Chino González, quien ya afina detalles para el siguiente desafío: el 17 de octubre, los Gallos Blancos visitarán al Santos Laguna.

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