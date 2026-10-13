Esta fuerte falta de Milton Delgado al colombiano Andrés Gómez motivó varias críticas al juez chileno y los seis colaboradores que tuvo en el equipo referil.

Por tercera vez en las rondas de eliminación directa de la Copa Sudamericana, Piero Maza fue designado por la Conmebol para arbitrar a Boca Juniors, que se mide a Vasco da Gama en la semifinal de ida del certamen. Y el cronómetro marcaba apenas 8 minutos de la primera parte cuando se inauguró el listado de polémicas.

Fue puntualmente por un pisotón de Milton Delgado por la espalda del colombiano Andrés Gómez. Justo cuando el atacante de 24 años se desprendió de la pelota, el promisorio mediocampista subcampeón del Mundial Sub 20 de 2025 le propinó un feo golpe.

“Mira dónde va. Uhhh, brava, ¿eh? Aparte va muy lejos de la pelota”, manifestó el comentarista de ESPN Gustavo López en el análisis de esa jugada. Todo fue seguido atentamente por Leandro Paredes, el lesionado capitán de los Xeneizes, quien miró la repetición de la jugada mientras bebía mate.

Milton Delgado y su falta sobre Andrés Gómez. (Captura ESPN).

De todas maneras, para Maza sólo ameritó la tarjeta amarilla ese golpe que se vio muy fuerte. En el VAR también había jueces chilenos, quienes tampoco revirtieron la determinación inicial de su compatriota. En la cabina estaba José Cabero como encargado del sistema de videoasistencia referil.

Y como colaboradores de Cabero acudieron Juan Serrano y Juan Sepúlveda. Los réferis asistentes de Maza también fueron chilenos: José Retamal y Carlos Poblete. El cuarto juez fue Mathías Riquelme. Pero no hubo ni siquiera revisión para una posible tarjeta roja. En el minuto 25 de la etapa inicial, Adson abrió la cuenta con un cabezazo muy bien ubicado.

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Relator argentino revive la amarilla de Piero Maza a Delgado en el Boca vs Vasco

Al inicio del segundo tiempo de Boca Juniors vs Vasco da Gama, el relator del partido recordó la decisión de Piero Maza. Después de un toque de balón de Delgado, Sebastián Vignolo acotó que “zafó de entrada”, para dar a entender que perfectamente pudo ser expulsado.

Piero Maza recibe varios reclamos, entre ellos de Carlos Palacios. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El partido tuvo mucha presencia chilena. Además de todo el equipo arbitral, los Xeneizes alinearon a dos nacidos en Chile. Carlos Palacios, quien ejerció como enganche del equipo adiestrado por Rodolfo Arruabarrena. Y Williams Alarcón, quien ocupó el lugar del desgarrado Paredes.