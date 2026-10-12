Pronósticos Boca Juniors vs Vasco da Gama: los chilenos son protagonistas en la semi de la Sudamericana

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Boca Juniors vs Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Boca Juniors vs Vasco da Gama Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 En cuatro de los últimos seis partidos de Boca Juniors hubo más de dos goles. Además, la misma tendencia se registró en tres de los cinco encuentros recientes de Vasco da Gama. 1xBet 2.65 Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 En cuatro de los seis partidos de Boca Juniors en la Sudamericana no hubo goles durante los primeros 30 minutos. Esta tendencia fue aún más frecuente en Vasco da Gama, con 10 de 12 encuentros. 1xBet 1.63 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Miguel Merentiel Miguel Merentiel marcó ante Instituto y también en la ida de cuartos frente a Sao Paulo. El delantero uruguayo suma tres goles en la Sudamericana y 13 tantos en 2026. 1xBet 2.75 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Boca Juniors y Vasco da Gama disputarán la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026 este martes 13 de octubre, desde las 21:30 horas, en La Bombonera.

El Xeneize, que cuenta con los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios con grandes chances de ser titulares, viene de eliminar a São Paulo en los cuartos de final y acumula 17 partidos sin derrotas entre todas las competencias, desde su caída ante O’Higgins en los dieciseisavos de final. El elenco brasileño, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe y marcha decimocuarto en la liga con 35 unidades, a tres puntos de la zona de descenso y a dos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Boca Juniors vs. Vasco da Gama para que los tengas en cuenta a la hora de apostar en la Copa Sudamericana.

Los dos equipos buscarán la ventaja en la ida

En cuatro de los últimos seis partidos de Boca Juniors, entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana, hubo más de dos goles.

En tres de los recientes cinco duelos de Vasco da Gama, entre liga y copa, también se marcaron tres tantos o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.65 en 1xbet

Los inicios suelen ser de estudio para Boca y Vasco

En cuatro de los seis choques del equipo argentino en la Copa Sudamericana, no hubo goles en la primera media hora.

Mucho más marcada ha sido esta tendencia para el conjunto brasileño: en 10 de sus 12 cotejos en esta competencia, no se anotaron tantos en los primeros 30 minutos.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.63 en 1xbet

El uruguayo quiere seguir haciendo historia en el Xeneize

Miguel Merentiel es el gran goleador que tiene el conjunto argentino en su plantel. Viene de anotar un tanto en el empate 2-2 ante Instituto de Córdoba, juego en el que disputó apenas 35 minutos.

El delantero uruguayo anotó en la ida de los cuartos de final ante Sao Paulo: tiene tres tantos en la competencia. Lleva 13 gritos en lo que va del 2026.

Anotará un gol en cualquier momento: Miguel Merentiel – 2.75 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Boca Juniors vs Vasco da Gama Cuotas ofrecidas por 1xBet Boca Juniors 1.91 1xBet Empate 3.29 1xBet Vasco da Gama 5.11 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Boca Juniors vs Vasco da Gama: últimos partidos