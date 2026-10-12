Pronósticos Boca Juniors vs Vasco da Gama: los chilenos son protagonistas en la semi de la Sudamericana

Pronósticos: Boca Juniors vs Vasco da Gama
Boca Juniors y Vasco da Gama disputarán la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026 este martes 13 de octubre, desde las 21:30 horas, en La Bombonera.
El Xeneize, que cuenta con los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios con grandes chances de ser titulares, viene de eliminar a São Paulo en los cuartos de final y acumula 17 partidos sin derrotas entre todas las competencias, desde su caída ante O’Higgins en los dieciseisavos de final. El elenco brasileño, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe y marcha decimocuarto en la liga con 35 unidades, a tres puntos de la zona de descenso y a dos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Boca Juniors vs. Vasco da Gama para que los tengas en cuenta a la hora de apostar en la Copa Sudamericana.
Los dos equipos buscarán la ventaja en la ida
En cuatro de los últimos seis partidos de Boca Juniors, entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana, hubo más de dos goles.
En tres de los recientes cinco duelos de Vasco da Gama, entre liga y copa, también se marcaron tres tantos o más.
Total de goles: Más de 2.5 – 2.65 en 1xbet
Los inicios suelen ser de estudio para Boca y Vasco
En cuatro de los seis choques del equipo argentino en la Copa Sudamericana, no hubo goles en la primera media hora.
Mucho más marcada ha sido esta tendencia para el conjunto brasileño: en 10 de sus 12 cotejos en esta competencia, no se anotaron tantos en los primeros 30 minutos.
Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.63 en 1xbet
El uruguayo quiere seguir haciendo historia en el Xeneize
Miguel Merentiel es el gran goleador que tiene el conjunto argentino en su plantel. Viene de anotar un tanto en el empate 2-2 ante Instituto de Córdoba, juego en el que disputó apenas 35 minutos.
El delantero uruguayo anotó en la ida de los cuartos de final ante Sao Paulo: tiene tres tantos en la competencia. Lleva 13 gritos en lo que va del 2026.
Anotará un gol en cualquier momento: Miguel Merentiel – 2.75 en 1xbet
Cuotas: Boca Juniors vs Vasco da Gama
Historial de Boca Juniors vs Vasco da Gama: últimos partidos
- Boca Juniors 3-0 Vasco da Gama (Copa Libertadores 2001)
- Vasco da Gama 0-1 Boca Juniors (Copa Libertadores 2001)