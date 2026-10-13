El chileno se juega una gran oportunidad ante una gran cantidad de lesionados, lo mismo que Williams Alarcón.

Esta noche se juega la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá como protagonistas a dos chilenos en el duelo entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

Todo, porque acaban de confirmar las alineaciones titulares de ambos equipos, donde aparece Carlos Palacios y Williams Alarcón en el cuadro argentino en la Bombonera.

Pero no sólo eso, porque del lado de los brasileños también está un viejo conocido, porque el ex defensor de Colo Colo, Alan Saldivia, también va en el once estelar.

Carlos Palacios se juega su gran chance en Boca.

ver también Boca vs. Vasco da Gama: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Copa Sudamericana

Chocarán ante un viejo conocido: Alan Saldivia

Las lesiones hicieron que Boca Juniors aplique una formación de emergencia para la primera semifinal de la Copa Sudamericana, donde Carlos Palacios se ganó un lugar de estelar como una gran oportunidad.

No fue el único, porque su compatriota, bien evaluado en el último compromiso ante Instituto, también tiene su lugar asegurado desde el primer minuto en la Bombonera.

En frente estará uno que ya conoce Palacios, a quien tuvo de compañero en el estadio Monumental, porque Alan Saldivia también estará presente dentro de la cancha.

El compromiso comienza a las 21.30 horas de Chile, donde en los árbitros también habrá presencia nacional con Piero Maza como juez central, además de José Retamal, Carlos Poblete y Mathías Riquelme como los árbitros, además que en el VAR estará José Cabero, Juan Serrano y Juan Sepúlveda.

ver también ¿La Ley del Ex? La oportunidad de oro que tiene Carlos Palacios en Boca Juniors por la Copa Sudamericana

Mira las formaciones: