¿La Ley del Ex? La oportunidad de oro que tiene Carlos Palacios en Boca Juniors por la Copa Sudamericana

El volante chileno será titular en uno de los partidos más importantes del cuadro Xeneize durante la temporada.

La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva y este martes se empiezan a definir a los finalistas del segundo torneo en importancia de la Conmebol, con varios chilenos como protagonistas.

La serie más atractiva es la que arranca este martes, porque Boca Juniors recibe a Vasco da Gama en La Bombonera, con la intención de golpear primero y acercarse al duelo por el título.

Una de las grandes sorpresas del cuadro Xeneize de cara al partido ante el Poderoso de La Colina será la presencia de Carlos Palacios, quien debutará en la Sudamericana 2026.

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama se podrá seguir a través de Disney+.

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Carlos Palacios será titular en Boca y Williams Alarcón pelea por un puesto

Las lesiones no le permitieron ver acción a Carlos Palacios en el primer semestre, sin embargo, la Joya ya está al 100% y recibe el respaldo del entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, de cara al partido ante Vasco.

El ex Colo Colo, con pasado en el cuadro brasileño, será por primera vez de la partida en el cuadro Oro y Cielo en el certamen continental, alzándose como el creador de Boca en un partido más que fundamental.

Carlos Palacios se ganó un puesto en Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Además, el otro chileno del equipo argentino, Williams Alarcón, luchará hasta el final por un puesto en el once estelar, ya que el Vasco no se decide entre el formado en el Cacique o el colombiano Sebastián Villa.

De esta forma, el once de Boca ante Vasco da Gama será con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o WIlliams Alarcón; Miguel Merentiel.

Una de las bajas claves en Boca es la ausencia de Leandro Paredes, por ende la presencia de Carlos Palacios es clave, ya que será el encargado de manejar los hilos en el conjunto transandino.

El ganador de la serie entre Boca Juniors y Vasco da Gama jugará la final de la Copa Sudamericana con el triunfador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs Vasco da Gama por la semifinal ida de la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará este martes 13 de octubre, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera.