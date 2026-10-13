Los Verdiblancos enfrentan a Porto en una nueva jornada del torneo de clubes más importante de Europa.

Real Betis vuelva a la cancha en la UEFA Champions League. Por esta razón, Manuel Pellegrini habló de la importancia de estar en esta competición internacional.

Los Verdiblancos viven un gran momento en La Liga, donde se encuentran en el 3° lugar con 19 puntos, a 5 unidades del líder Barcelona. De hecho, lograron el mejor arranque de su historia en el torneo local. Los dirigidos por el Ingeniero están con la moral por las nubes.

La palabra de Pellegrini

Real Betis vivirá la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Comenzaron derrotando en Francia a Lille y ahora reciben en casa a Porto. Manuel Pellegrini sabe que no es algo habitual para su equipo estar en este tipo de instancias.

“Significa el orgullo de conseguir un logro con un plantel muy comprometido y una directiva con un proyecto. Somos un cuerpo técnico que trata de corresponderles. Sentimos una responsabilidad importante para no defraudar“, indicó el entrenador chileno.

ver también ¿Vendrá a Chile? El nuevo récord que rompe Manuel Pellegrini con Real Betis en La Liga

“Tenemos un grupo (se refiere a la fase liga) muy difícil. Oporto y Feyenoord son líderes en sus países, como el Borussia Dortmund en Alemania, aunque jugamos también con el Bayern de Múnich, que es segundo. Uno de los grandes logros de la plantilla es salir con personalidad a jugar de tú a tú contra cualquiera“, sacó pecho Pellegrini. También tendrán que enfrentar a Arsenal en esta Champions.

El encuentro ante Porto será este miércoles 14 de octubre a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Manuel Pellegrini sabe que es fundamental dejar los puntos en casa para tener mejores opciones de avanzar en la UEFA Champions League.

Pellegrini va por otro triunfo en Champions League. Imagen: Getty

“Saldremos en casa a por tres puntos más. Debemos dar el paso hacia dieciseisavos u octavos de final. Luego, continuaremos y veremos hasta dónde podemos llegar. Hay un plantelcomprometido y capacitado. Tenemos dos partidos seguidos ante nuestro publico, dos partidos no decisivos, pero que sí nos pueden marcar el paso“, cerró Pellegrini.

Recuerda que Real Betis vs Porto por la Champions League se podrá ver en vivo a través de Disney+.