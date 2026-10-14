Los Verdiblancos hacen su estreno como local tras haber comenzado con victoria como visita ante Lille.

La UEFA Champions League tendrá a un chileno como protagonista. En esta jornada el Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá un duro encuentro frente a Porto.

Los Verdiblancos han comenzado de gran manera la temporada, con un inicio histórico en La Liga y también con victoria en la Orejona. Ahora animarán un complejo partido ante un grande de Europa, como lo son los Dragones de Portugal.

¿Dónde ver a Real Betis vs Porto?

Este encuentro podrá ser visto en TV por ESPN 7, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación Disney+.

¿A qué hora es el duelo de Champions League?

El partido entre Real Betis y Porto será este miércoles 14 de octubre a las 16:00 horas, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

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Estreno como local

Real Betis comenzó de buena manera su participación en la UEFA Champions League, venciendo a Lille en Francia. Ahora será su primer encuentro como local y con este formato de fase de liga, es muy importante dejar los puntos en casa para seguir por buena senda.

Los Verdiblancos tienen un muy complejo fixture en la Orejona, ya que luego del encuentro ante Porto, deben medirse ante Feyenoord (local), Borussia Dortmund (visita), Slovan Bratislava (visita), Como (local), Arsenal (local) y Bayern Múnich (visita). No tienen mucho margen de error.

Pellegrini ha dirigido en Champions con cinco clubes diferentes. Imagen: Getty

Porto es líder en el fútbol de Portugal, por lo que es un rival muy calificado. Sin embargo, cayeron en su estreno en la UEFA Champions League como local ante Manchester City, por lo que intentarán recuperar esas unidades dejadas en el camino ante Real Betis.