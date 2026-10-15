El entrenador sensación de la Liga MX habla de la chance de tomar la dirección técnica del equipo nacional.

Uno de los mejores entrenadores de la Liga MX en 2026 es un chileno. Esteban González tiene a Querétaro peleando en la parte alta de la tabla y está prácticamente clasificado a los playoffs.

El Chino, campeón histórico con Coquimbo Unido en 2025, tuvo un arranque complicado en Gallos Blancos, sin embargo, en el segundo semestre se afirmó y ahora tiene a su equipo en la tercera plaza de la tabla de posiciones, a sólo un punto del líder América.

El buen momento de González hace imposible que su nombre no aparezca como chance para la banca de la selección chilena, situación que analizó el propio estratega en diálogo con ESPN.

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Esteban González habló de la selección chilena

El ex lateral derecho reconoció que sería un sueño tomar la dirección técnica de la Roja, aunque dejó en claro que no ha tenido contacto con ningún miembro de la Federación de Fútbol de Chile.

“Desconozco los nombres que han dado. Particularmente a mí no me ha contactado absolutamente nadie. Soy súper respetuoso de los procesos, pero sí soy un convencido de que cuando alguien te quiere, te va a buscar”, dijo González.

Esteban González vive un gran momento en México. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Luego, reconoció que le gustaría tener el cargo: “tuve la fortuna de llegar a un país donde se organizaba el Mundial y fui a ver partidos. Claramente uno se proyecta: qué lindo sería, primero como jugador, cantar el himno nacional de tu país; imagínate como entrenador. Claramente tú dices: ¿cómo no me gustaría dirigir a la Selección?“.

No obstante, Esteban González dejó en claro que está totalmente concentrado a su trabajo en Querétaro, donde tiene contrato vigente.

“No por una nota o por una entrevista me voy a candidatear. Eso lo dejo absolutamente claro. Repito: cuando a ti te quieren, te van a buscar. Sería muy irrespetuoso e irresponsable de mi parte cambiar el foco en este presente. Estamos con el 100% de nuestra energía acá en Gallos Blancos”, cerró.

En síntesis

Esteban González tiene a Querétaro tercero en la Liga MX 2026.

tiene a Querétaro tercero en la Liga MX 2026. Esteban González descartó contactos de la FFCh para dirigir la selección chilena.

descartó contactos de la FFCh para dirigir la selección chilena. Esteban González afirmó estar enfocado en Gallos Blancos pese a su deseo de la Roja.