Pronósticos Real Betis vs Barcelona: los Culés visitan al equipo de Pellegrini en La Cartuja

Análisis y pronósticos para el partido Real Betis vs Barcelona del 17 de octubre por La Liga. Descubre las mejores cuotas y apuestas para el duelo.

Revisa los mejores pronósticos para el Real Betis vs Barcelona, un partidazo por la novena fecha de la liga española que promete emociones y buen fútbol.

El elenco local recibe al líder este sábado 17 de octubre en el Estadio La Cartuja para un choque clave por la jornada 9 de La Liga. El partido está programado para las 13:30 horas (hora de Chile) y enfrenta al equipo de Manuel Pellegrini, que busca acercarse a la cima, contra un elenco culé intratable que ha ganado todos sus partidos.

Nuestros picks Pronósticos: Real Betis vs Barcelona Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Barcelona El Barcelona llega con pleno de victorias en sus diez partidos de la temporada 2026/27 y 43 goles anotados. Además, el Betis no ha podido vencerlo en sus últimos 11 enfrentamientos directos. 1xbet 1.42 Pronóstico Resultado del partido: Barcelona + Ambos equipos anotarán: Sí Esta combinación se cumplió en cinco de los últimos seis partidos del Barcelona. Aunque el equipo de Flick destaca por su ataque, el Betis también tiene argumentos ofensivos y los dos marcaron en los seis duelos directos más recientes. 1xbet 2.20 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Betis vs Barcelona

El Real Betis está invicto en casa por La Liga en 2026, ganando nueve de sus 14 partidos y anotando un promedio de 1.71 goles por encuentro.

está invicto en casa por en 2026, ganando nueve de sus 14 partidos y anotando un promedio de 1.71 goles por encuentro. El Barcelona es el equipo más goleador de La Liga con 34 tantos en ocho partidos, 15 más que su seguidor más cercano, el Real Madrid .

es el equipo más goleador de La Liga con 34 tantos en ocho partidos, 15 más que su seguidor más cercano, el . La opción de más de 3.5 goles se ha cumplido en ocho de los 10 partidos oficiales del Barcelona esta temporada, que promedian 5.2 goles por encuentro.

Raphinha, figura del Barça, suma 12 goles y tres asistencias en solo siete partidos de liga, participando en un gol cada 37 minutos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Betis vs Barcelona Cuotas ofrecidas por 1xBet Real Betis 6.50 1xBet Empate 4.50 1xBet Barcelona 1.42 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Betis vs Barcelona

El Real Betis ha tenido un comienzo de temporada impresionante, ubicándose en los primeros puestos de la tabla, a solo cinco puntos del líder. El equipo de Manuel Pellegrini se ha mostrado sólido en casa, donde no pierde desde diciembre de 2025, e incluso ya derrotó al Real Madrid. Sin embargo, sus métricas defensivas sugieren que han tenido algo de suerte al no conceder más goles, una debilidad que podría costarles caro.

Por otro lado, el Barcelona de Hansi Flick llega en un estado de forma perfecto, con 10 victorias en 10 partidos oficiales. Los catalanes no solo lideran La Liga, sino que dominan todas las estadísticas de ataque, promediando 4.25 goles por partido en el torneo local. Su presión alta y su contundencia los convierten en el rival más temible de Europa actualmente.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona

A pesar del buen momento del Betis, es difícil no inclinarse por el cuadro culé. El Barcelona ha ganado el 100% de sus diez partidos en la campaña 2026/27, anotando 43 goles. Además, los registros históricos son claros: el Betis no ha podido vencer al Barça en sus últimos 11 enfrentamientos directos. La superioridad estadística y la dinámica actual hacen que la victoria visitante sea el resultado más probable.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.42 en 1xbet

Apuesta de valor: Barcelona gana y ambos equipos anotan

Aquí es donde encontramos una cuota con mayor valor. Esta apuesta ha sido ganadora en cinco de los últimos seis partidos del Barcelona. Aunque el equipo de Flick es dominante, su estilo ofensivo a veces deja espacios atrás. El Betis tiene la calidad para marcar, como demostró en sus victorias 5-2 sobre Osasuna y 3-2 ante el Porto. Los últimos seis duelos entre ambos equipos han tenido goles de los dos lados, por lo que se espera que la tendencia continúe.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Barcelona + Ambos equipos anotarán: Si – 2.20 en 1xbet

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Alineaciones probables en Real Betis vs Barcelona

Real Betis: Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Garcia, Fornals, Roca, Antony, Isco, Ezzalzouli, Cucho Hernandez.

Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Garcia, Fornals, Roca, Antony, Isco, Ezzalzouli, Cucho Hernandez. Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Xavi Espart, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Jesus, Adeyemi.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Betis vs Barcelona

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Betis vs Barcelona?

El claro favorito es el Barcelona. Su racha perfecta de victorias y su arrollador poder ofensivo lo posicionan muy por encima en las cuotas y en el análisis previo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 17 de octubre a las 13:30 horas (hora de Chile) en el Estadio La Cartuja. La transmisión estará a cargo de los canales deportivos que transmiten La Liga.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más atractiva es “Barcelona gana y ambos equipos anotan” con 2.20, ya que combina la victoria probable del visitante con la capacidad de gol que ha demostrado el Betis en casa.

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