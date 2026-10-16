El Real Betis del técnico chileno recibe al Barcelona por la novena fecha del campeonato español.

El Real Betis de Manuel Pellegrini afronta un exigente desafío este sábado frente al Barcelona, por la novena fecha de LaLiga. El conjunto andaluz intentará aprovechar su localía para frenar al líder del campeonato español.

El equipo del chileno llega motivado después de golear por 5-2 a Osasuna, resultado que le permitió ratificar su buen comienzo de temporada. Mientras que el Barça encabeza la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid.

Los partidos de LaLiga también se pueden apostar en JugaBet. En Betis vs. Barcelona las cuotas son 6.32 triunfo local, 5.68 el empate y 1.45 el triunfo visitante. Es decir que si apuestas $10.000 al conjunto Verdiblanco ganas $62.400 pesos.

Los catalanes llegan con campaña perfecta, mientras que los verdiblancos buscarán dar el golpe de local.

Betis vs. Barcelona: horario y dónde ver EN VIVO

Real Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre, a las 13:30 horas de Chile, por la novena jornada de LaLiga de España.

El partido se podrá ver en vivo por la señal de DSPORTS (610 y 1610) y DGO, además vía streaming previa suscripción en Paramount+, Prime Video y DAZN.

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Será una prueba importante para el equipo de Pellegrini, que intentará complicar al principal protagonista del torneo español.

Tabla de posiciones LaLiga 2026

En resumen…