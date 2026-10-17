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La Liga

FC Barcelona le gana en un partidazo a Real Betis con un golazo de Lamine Yamal y polémicas

El cuadro catalán superó al de Manuel Pellegrini, gracias a la contundencia de sus delanteros. Hubo un gol anulado que causó comentarios.

Por Carlos Silva Rojas

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Lamine Yamal le hizo un golazo a Betis.
© GettyLamine Yamal le hizo un golazo a Betis.

Un verdadero partidazo se jugó este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde Real Betis le plantó cara a FC Barcelona, pero terminó inclinándose ante uno de los mejores equipo del mundo en la actualidad, que ganó por 5-2.

La apertura de la cuenta fue una verdadera obra de arte de Lamine Yamal, que hizo un lindo recorte a la entrada del área y clavó la pelota al segundo palo con un zurdazo tremendo, para poner el primero de la noche a los 10′.

Luego, vino una sucesión increíble. Valentín Gómez (27′) empató para el equipo de Manuel Pellegrini; Rodri desniveló para los catalanes en los 41′; y Giovani Lo Celso puso el 2-2 para los locales, sin embargo, el golazo del argentino fue anulado y aquello provocó la furia del Ingeniero, que se ganó amarilla por reclamos.

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Barcelona liquida a Betis en el segundo tiempo

En el segundo tiempo apareció la máquina de Hansi Flick y liquidó el compromiso. Gabriel Jesus (51′) estiró las cifras, pero justo después descontó Abde Ezzalzouli (53′), en lo que sería el último tanto de los locales.

Real Betis empezó a bajar los brazos en los 54 minutos, cuando se quedó con un jugador menos por la expulsión de Facundo Bernal, situación que aprovechó el cuadro forastero.

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Los catalanes le pasaron por encima a los andaluces de ahí en adelante, y celebraron con los goles de Eric García (62′) y Dani Olmo (81′).

Barcelona sigue con cartón completo en La Liga y es puntero con 27 puntos, en tantos, Betis quedó en la tercera ubicación con 19 unidades.

En la próxima fecha se viene un partidazo, porque FC Barcelona recibirá a Real Madrid en el Camp Nou; mientras que Betis tiene que visitar a Celta de Vigo en Galicia.

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