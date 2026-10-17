FC Barcelona le gana en un partidazo a Real Betis con un golazo de Lamine Yamal y polémicas

El cuadro catalán superó al de Manuel Pellegrini, gracias a la contundencia de sus delanteros. Hubo un gol anulado que causó comentarios.

Un verdadero partidazo se jugó este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde Real Betis le plantó cara a FC Barcelona, pero terminó inclinándose ante uno de los mejores equipo del mundo en la actualidad, que ganó por 5-2.

La apertura de la cuenta fue una verdadera obra de arte de Lamine Yamal, que hizo un lindo recorte a la entrada del área y clavó la pelota al segundo palo con un zurdazo tremendo, para poner el primero de la noche a los 10′.

Luego, vino una sucesión increíble. Valentín Gómez (27′) empató para el equipo de Manuel Pellegrini; Rodri desniveló para los catalanes en los 41′; y Giovani Lo Celso puso el 2-2 para los locales, sin embargo, el golazo del argentino fue anulado y aquello provocó la furia del Ingeniero, que se ganó amarilla por reclamos.

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Barcelona liquida a Betis en el segundo tiempo

En el segundo tiempo apareció la máquina de Hansi Flick y liquidó el compromiso. Gabriel Jesus (51′) estiró las cifras, pero justo después descontó Abde Ezzalzouli (53′), en lo que sería el último tanto de los locales.

Real Betis empezó a bajar los brazos en los 54 minutos, cuando se quedó con un jugador menos por la expulsión de Facundo Bernal, situación que aprovechó el cuadro forastero.

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Los catalanes le pasaron por encima a los andaluces de ahí en adelante, y celebraron con los goles de Eric García (62′) y Dani Olmo (81′).

Barcelona sigue con cartón completo en La Liga y es puntero con 27 puntos, en tantos, Betis quedó en la tercera ubicación con 19 unidades.

En la próxima fecha se viene un partidazo, porque FC Barcelona recibirá a Real Madrid en el Camp Nou; mientras que Betis tiene que visitar a Celta de Vigo en Galicia.

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