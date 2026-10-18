Minuto a minuto: Colo Colo femenino busca su primer triunfo en la Copa Libertadores

El elenco dirigido por Tatiele Silveira se mide ante Santa Fe con el objetivo de sumar sus primeros puntos en el grupo A.

Colo Colo femenino salta a la cancha por la Copa Libertadores que se disputa en Ecuador y lo hace con un objetivo claro: sumar sí o sí para seguir soñando con la siguiente fase del torneo.

En el debut, las albitas cayeron ante Corinthians por 2-0. A esto se sumó que su rival de está jornada, Independiente Santa Fe de Colombia, superó por 1-0 a Caracas. Por lo que se complica la situación de las dirigidas por Tatiele Silveira.

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Sin embargo, el plantel albo confían en remontar está compleja situación. Por lo que van por el batacazo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Recinto que está a 2.726 metros sobre el nivel del mar.

“El primer partido fue complicado por la altura. Ahora analizamos a nuestro rival y buscaremos los tres puntos”, recalcó Yastin Jiménez en la previa. El encuentro está programado a las 17:00 horas y podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Redgol.