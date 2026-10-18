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Minuto a minuto: Colo Colo femenino busca su primer triunfo en la Copa Libertadores

El elenco dirigido por Tatiele Silveira se mide ante Santa Fe con el objetivo de sumar sus primeros puntos en el grupo A.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo va por su primer triunfo en la Libertadores 2026
© Colo Colo femeninoColo Colo va por su primer triunfo en la Libertadores 2026

Colo Colo femenino salta a la cancha por la Copa Libertadores que se disputa en Ecuador y lo hace con un objetivo claro: sumar sí o sí para seguir soñando con la siguiente fase del torneo. 

En el debut, las albitas cayeron ante Corinthians por 2-0. A esto se sumó que su rival de está jornada, Independiente Santa Fe de Colombia, superó por 1-0 a Caracas. Por lo que se complica la situación de las dirigidas por Tatiele Silveira. 

Colo Colo Femenino vs. Santa Fe: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE Copa Libertadores

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Sin embargo, el plantel albo confían en remontar está compleja situación. Por lo que van por el batacazo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Recinto que está a 2.726 metros sobre el nivel del mar. 

“El primer partido fue complicado por la altura. Ahora analizamos a nuestro rival y buscaremos los tres puntos”, recalcó Yastin Jiménez en la previa. El encuentro está programado a las 17:00 horas y podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Redgol. 

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Ya se juega! Colo Colo femenino se mide ante Independiente de Santa Fe por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

El grupo de Colo Colo

Así marcha el grupo A de la Copa Libertadores femenina. Colo Colo necesita sumar para seguir soñando con la siguiente ronda.

¡Llegaron las albitas!

El plantel de Colo Colo ya está en el Estadio Rodrigo Paz Delgado para enfrentar a Santa Fe de Colombia por la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina.

¡Colo Colo se juega la clasificación!

"El primer partido fue difícil, en especial por la altura. Ahora analizamos a nuestro próximo rival y sabemos como se posicionan. Es un equipo que juega a la contra y buscaremos de aprovechar los espacios. Es una final para nosotras", recalcó Yastin Jiménez en la previa del encuentro ante Santa Fe.

¡Formación de Colo Colo!

Colo Colo femenino presenta formación estelar. Las elegidas para está jornada son: Torrero, Martins, Cifuentes, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo como capitana, Banini, Balmaceda, Acuña y Valencia.

¡Por los primeros puntos!

Colo Colo femenino cayó en el debut por 2-0 ante Corinthians. Pero ahora va en busca de la remontada y este domingo va por su primer triunfo ante Independiente de Santa Fe. El cuadro colombiano en su primer partido venció por 1-0 a Caracas.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol, iniciamos una nueva transmisión este domingo y nos enfocamos en la Copa Libertadores femenina. Ahora es el turno de Colo Colo que está jornada se mide ante Santa Fe. Sigue los detalles acá.

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