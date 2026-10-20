Eduardo Godoy salió al paso de un mensaje en redes sociales de los fanáticos más radicales, donde apuntan que es de Colo Colo.

El liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, ha tomado protagonismo en el día a día de Universidad de Chile, luego de pedir la revocación de todo el directorio de Azul Azul que lidera Cecilia Pérez.

En ese sentido, también tuvo su primer roce con la barra de la U, quienes publicaron un afiche con su cara y una camiseta de Colo Colo: “Con Azul Azul ya teníamos suficiente, pero que una zorra venga a nuestro club ya basta, no lo permitiremos”.

Algo que fue consultado al propio liquidador, quien respondió con fuerza en CNN Chile, además de dejar sobre la mesa al decir que obedecen a otros intereses: “Es que la primera noticia que tengo porque no tengo redes sociales, entonces no me había enterado que estaba amenazado”

“Si alguien te va amenazar y lo hace por redes sociales, no es una amenazas es un acto más bien cobarde. La gente la llamo que se informe, que esté atenta, porque, además, tengo la sensación terminan siendo útiles a otros intereses que no son los propios de un hincha de Universidad de Chile“, explicó.

La imagen fue subida a las redes sociales de la barra de la U.

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Liquidador de la U: “No soy hincha de Colo Colo”

Eduardo Godoy también se refirió al tema en una entrevista con el medio “La voz azul”, donde fue consultado directamente por ser hincha de Colo Colo, siguiendo con la polémica.

“¿De dónde sacaron una foto mía con la camiseta de Colo Colo? Porque yo nunca me he puesto una polera de Colo Colo. No soy hincha de Colo Colo y si alguien puede probarlo, lo desafío”, explicó.

“Yo trabajé como abogado para el Club Social y Deportivo Colo Colo en su minuto, como trabajé también para otras instituciones deportivas, pero no soy hincha de ningún equipo. No voy al estadio y nunca he sido socio de un club”, finalizó.

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